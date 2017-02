Çiftçi kredisini ödeyemedi, tarlası icradan satışa çıktı (2)

ZİRAAT BANKASI'NDAN YANIT

Mersin'de yaşayan çiftçi Çetin Can'ın kredisini ödeyemediği için tarlasının icradan satışa çıkması haberinin medyada yer almasının ardından Ziraat Bankası konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Her zaman çiftçinin yanında yer aldıkları ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"2011 yılı içerisinde Betül Can adına kredi tahsis edildi. Sadece Mersin örtü altı biber üreticilerine yönelik olarak son derece esnek ve tamamen üreticiyi korumaya ve kalkındırmaya yönelik yapılandırma yetkisi kapsamında, tüm Kazanlı ve Adanalıoğlu üreticileri gibi Betül Can da 21.03.2013 tarihinde dilekçe vererek vadesi geçen borçlarını 5 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuştur. Bu ödeme planı doğrultusunda mevcut borç müşterimiz ile mutabık kalınan taksit tutar ve vade tarihleri ile aynı tarihte yapılandırılmış ancak ödeme planının 01.07.2014 tarihli 3'üncü taksidi ödenmemiş, üretici bu defa 22.09.2014 tarihinde kalan borcunun tekrar yapılandırılması için bankamıza başvurmuştur. Bankamız aynı tarihte söz konusu borcu bu defa yine 5 yıl vade ile müşteri ile mutabık kalınan taksit tutar ve tarihleri ile yapılandırmış ancak üreticimiz ilk taksidi dahi yatırmamış ve 19.10.2015 tarihinde bankamız alacağı takip hesaplarına intikal ettirilmek zorunda kalınmıştır. Kredi teminatında yer alan ipotekli taşınmazlar için 28.06.2016 tarihine satış günü alındı. Fakat üreticinin 28.07.2016 tarihine kadar borcunun tamamını ödemeyi taahhüt etmesi ve bir miktar da ödeme yapması üzerine satış düşürüldü. Üretici taahhüdünü yine yerine getirmemiş, bunun üzerine icradan 2'nci satış günü talep edilmiştir. 10.01.2017 tarihli 1'nci satışa iştirak eden olmamış, bunun hemen akabinde üretici bu defa 2'nci satışa kadar borcunun tamamının ödeyeceğini taahhüt etmiş ve yine bu taahhüte duyulan güven üzerine bankamızca taşınmaz tefevvüz de edilmemiştir. Bugüne kadar üreticinin ifade ettiği tüm taahhütler samimi kabul edilerek bankamız alacağı defalarca yapılandırma yapılmış, bankamız tüm birimlerince söz konusu taşınmazların icra marifetiyle satılmaması için her türlü kolaylık gösterilmiş ve fakat adı geçen üretici taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmemiş, sonuç olarak bankamız iyi niyetli yaklaşımı karşılık bulamamıştır. Haberinize konu röportajda da sizlere yanlış ve eksik bilgi verilerek bankamız itibar ve saygınlığına gölge düşürülmek istenmiştir. Gerçeklere dayanmayan, iyi niyetten yoksun bu açıklamalar bizi gerçekten derinden üzmüştür."