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Çiftçi hükümlüler organik ürün yetiştirecek

ADANA'da 2 ay sonra açılması planlanan Türkiye'nin en büyük açık cezaevinde, yaklaşık bin çiftçi, hükümlü organik ve sertifikalı üretim yapacak. Seyhan İlçesi'ndeki Akkapı Mahallesi'nde hazineye ait 691 dönüm tarım alanı, 1994'te...

Çiftçi hükümlüler organik ürün yetiştirecek
ADANA'da 2 ay sonra açılması planlanan Türkiye'nin en büyük açık cezaevinde, yaklaşık bin çiftçi, hükümlü organik ve sertifikalı üretim yapacak.
Seyhan İlçesi'ndeki Akkapı Mahallesi'nde hazineye ait 691 dönüm tarım alanı, 1994'te tarımsal çalışmaların planlandığı açık cezaevi yapılmak üzere Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar söz konusu araziyi çeşitli ürünler ekip kullandı. Kentte 2014'te göreve başlayan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise, araziyle ilgili dosyayı inceleyip gerekli girişimlerde bulundu. İlk olarak araziyi kullanan vatandaşlar tahliye edilip tarlanın etrafı tellerle çevrildi. Ardından da proje çerçevesinde arazi üzerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu yapılması için temel atıldı.
'HÜKÜMLÜLER ÇİFTÇİ OLACAK'
Yaklaşık 2 ay sonra açılması planlanan cezaeviyle ilgili konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye'nin 'en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumu' olarak projelendirilen alanda, organik tarım, büyük ve küçükbaş hayvancılık, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılacağını söyledi. Açık cezaevinde yaklaşık bin hükümlünün kalacağını anlatan Yeldan, "Burada mesleği ve işi olmayan hükümlüleri, tarımsal üretimle buluşturacağız. Toplumsal yaşama uyum ve rehabilite olmaları amacıyla verilecek eğitimle 'çiftçi' haline gelecek hükümlüler, organik ve sertifikalı üretim yaparak hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de cezalarını çekmiş olacak" dedi.

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