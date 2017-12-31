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Çift başlı doğan buzağı şaşırttı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çift başlı doğan buzağı şaşırttı. Eleşkirt'e 42 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde oturan Enver Özdemir'e ait inek dün veteriner hekimin yaptırdığı doğum sonrasında çift başlı olarak doğdu....

Çift başlı doğan buzağı şaşırttı
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çift başlı doğan buzağı şaşırttı.
Eleşkirt'e 42 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde oturan Enver Özdemir'e ait inek dün veteriner hekimin yaptırdığı doğum sonrasında çift başlı olarak doğdu. Erkek buzağının çift başlı olarak doğması hayvan sahibini ve köylüleri şaşırttı. Veteriner hekim, 4 gözü, 2'şer ağız, kulak ve burunlu olarak dünyaya gelen buzağının fazla yaşamayacağını söyledi. İneğinin çift başlı doğduğunu görünce gözlerine inamadığını belirten Hayvan sahibi Enver Özdemir "Çift başlı doğunca çok şaşırdık. Yaşaması için elimden geleni yapacağım. Allah'ın takdiri. Buzağı görmek için çevre köylerden bile gelip bakanlar oluyor" dedi.

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