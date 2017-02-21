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Çift başlı, çift kuyruklu ve 6 ayaklı doğan kuzu, 2 dakika yaşayabildi

NİĞDE’nin Bor İlçesi'nde İlkay Öztürk'e ait koyunun doğurduğu çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu, sadece 2 dakika yaşayabildi. Kavuklu Köyü'nde çiftçilik yapan 37 yaşındaki İlkay Öztürk’e ait koyunlardan...

Çift başlı, çift kuyruklu ve 6 ayaklı doğan kuzu, 2 dakika yaşayabildi
NİĞDE’nin Bor İlçesi'nde İlkay Öztürk'e ait koyunun doğurduğu çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu, sadece 2 dakika yaşayabildi.
Kavuklu Köyü'nde çiftçilik yapan 37 yaşındaki İlkay Öztürk’e ait koyunlardan biri, bugün çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu doğurdu. Kuzunun çift başlı olduğunu gören Öztürk, hemen köyün muhtarı Erhan Yılmaz’ın arayarak yardım istedi. Ancak, çift başlı kuzu, doğduktan 2 dakika sonra telef oldu.
Kuzuyu gömen Öztürk,  ‘‘İlk defa böyle bir şey gördüm. Koyunun fenalaştığını gördük, hemen doğurması için harekete geçtik. Kuzuyu doğudu, ama çift başını görünce tuhaf olduk. 2 dakika yaşadıktan sonra öldü. Kuzumuzun annesi iyi durumda’’ dedi.

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