Çift başlı, çift kuyruklu ve 6 ayaklı doğan kuzu, 2 dakika yaşayabildi

NİĞDE’nin Bor İlçesi'nde İlkay Öztürk'e ait koyunun doğurduğu çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu, sadece 2 dakika yaşayabildi.

Kavuklu Köyü'nde çiftçilik yapan 37 yaşındaki İlkay Öztürk’e ait koyunlardan biri, bugün çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kuzu doğurdu. Kuzunun çift başlı olduğunu gören Öztürk, hemen köyün muhtarı Erhan Yılmaz’ın arayarak yardım istedi. Ancak, çift başlı kuzu, doğduktan 2 dakika sonra telef oldu.

Kuzuyu gömen Öztürk, ‘‘İlk defa böyle bir şey gördüm. Koyunun fenalaştığını gördük, hemen doğurması için harekete geçtik. Kuzuyu doğudu, ama çift başını görünce tuhaf olduk. 2 dakika yaşadıktan sonra öldü. Kuzumuzun annesi iyi durumda’’ dedi.