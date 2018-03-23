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Çift başlı buzağı 10 dakika yaşayabildi

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesi Kuluşağı köyünde bir ineğin dün akşam saatlerinde doğurduğu çift başlı buzağı, 10 dakika yaşayabildi. Veteriner hekim Mehmet Kaplan, bu tür vakaların yaşama şanslarının fazla olmadığını söyledi. Baskil'in...

Çift başlı buzağı 10 dakika yaşayabildi
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesi Kuluşağı köyünde bir ineğin dün akşam saatlerinde doğurduğu çift başlı buzağı, 10 dakika yaşayabildi. Veteriner hekim Mehmet Kaplan, bu tür vakaların yaşama şanslarının fazla olmadığını söyledi.
Baskil'in Kuluşağu köyünde hayvancılıkla uğraşan Koray Saklak, ineğinin doğurması için dün akşam saatlerinde ilçede veterinerlik hizmeti veren Mehmet Kaplan'a haber verdi. Veteriner Kaplan'ın kontrolünde inek çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı olarak doğan buzağı 10 dakika sonra öldü. Veteriner hekim Mehmet Kaplan, sık rastlanmayan bu doğum olayı ile dünyaya gelen canlıların yaşama şanslarının çok az olduğunu belirterek, "Bu tür vakaların yaşanması oldukça zor. Bizler de çok şaşırdık. Çift başlı yavru buzağı doğumdan sonra ancak 10 dakika yaşayabildi" dedi.

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