Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' telaşı

ANNELER Günü nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de çocukların tercihi çiçek oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı. Annesine hediye almak isteyen çocuklar, günün...

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' telaşı
ANNELER Günü nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de çocukların tercihi çiçek oldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı. Annesine hediye almak isteyen çocuklar, günün erken saatlerinden itibaren çiçekçilerin yolunu tuttu. Satışların beklenenden daha az olduğunu söyleyen çiçekçi İsmail Tay, şöyle dedi:
“Günler öncesinde Anneler Günü için hazırlık yaptık. İnsanların geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de çiçek tercihi kırmızı gül oldu. Daha sonra orkide, papatya diğer talep gören çiçekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı gülün tanesini 7.5 ve 10 TL arasında satışa sunduk. Ülkemizde her geçen gün artan hayat pahalılığı, çiçek satışlarımızı çok düşürdü. Piyasada satılan alternatif Anneler Günü hediyeliklerine oranla fiyat kıyaslaması yaptığımızda yine en ucuzu çiçek oldu."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246