Çiçekçilerde 'Anneler Günü' telaşı

ANNELER Günü nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de çocukların tercihi çiçek oldu.Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı. Annesine hediye almak isteyen çocuklar, günün erken saatlerinden itibaren çiçekçilerin yolunu tuttu. Satışların beklenenden daha az olduğunu söyleyen çiçekçi İsmail Tay, şöyle dedi:“Günler öncesinde Anneler Günü için hazırlık yaptık. İnsanların geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de çiçek tercihi kırmızı gül oldu. Daha sonra orkide, papatya diğer talep gören çiçekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı gülün tanesini 7.5 ve 10 TL arasında satışa sunduk. Ülkemizde her geçen gün artan hayat pahalılığı, çiçek satışlarımızı çok düşürdü. Piyasada satılan alternatif Anneler Günü hediyeliklerine oranla fiyat kıyaslaması yaptığımızda yine en ucuzu çiçek oldu."

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