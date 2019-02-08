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Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

İbrahim LALELİ/ATALYA, () - TURİZMİN başkenti Antalya'yı, 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı. Çiçekçi esnafı hazırlıklarını tamamlarken, bu özel günün sembol çiçeği kırmızı gül de tanesi 10 TL'den vitrinlerdeki yerini...

Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

İbrahim LALELİ/ATALYA, () - TURİZMİN başkenti Antalya'yı, 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı. Çiçekçi esnafı hazırlıklarını tamamlarken, bu özel günün sembol çiçeği kırmızı gül de tanesi 10 TL'den vitrinlerdeki yerini aldı.
Antalya'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor. Vitrinlerini süsleyen ve Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar da sunan çiçekçiler, özellikle bugünün simge çiçeği kırmızı gül stoklarını günler öncesinden hazırladı. Antalya'nın köklü çiçekçilerinden Kırımızıgül Çiçekçilik, kentin farklı noktalarındaki mağazalarının vitrinlerini 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladı. Kent merkezinde 4 şubesi bulunan ve online satış ile Türkiye'nin 81 şehrine çiçek ulaştıran firma, rengarenk çiçekleriyle dikkat çekiyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok satan çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirten Kırmızıgül Çiçekçilik Konyaaltı Şube Müdürü Çağla Yağmurcu, kırmızı gülün tane fiyatının 10 TL olduğunu söyledi. Kırmızı gülün yanı sıra orkidenin de 14 Şubat'ta ilgi çektiğini belirten Yağmurcu, "Eşler veya sevgililer genellikle kırmızı gülü seçiyor. Çünkü aşk ile eşleştirilen tek çiçek kırmızı gül. Bu nedenle mağazalarımızdaki gül stoklarımızı 14 Şubat nedeniyle artırdık. Vitrinimizde her renkten gülü görmek mümkün. Fakat kırmızı güllerin sayısı diğerlerinin üç katı" dedi.

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