Çiçekci Annenin Anneler Günü mesaisi

Hakime TORUN / İSTANBUL,()-KADIKÖY''de çiçek satışı yapan Tuğçe isimli anne 4 aylık kızı Almeda ve 5 yaşındaki oğlu Serkan ile Anneler Günü bile olsa ekmek parası derdine düşerek çiçek satışı yapmaya devam etti.

14 Mayıs 2017 Pazar 22:28