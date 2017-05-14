Hakime TORUN / İSTANBUL,()-KADIKÖY''de çiçek satışı yapan Tuğçe isimli anne 4 aylık kızı Almeda ve 5 yaşındaki oğlu Serkan ile Anneler Günü bile olsa ekmek parası derdine düşerek çiçek satışı yapmaya devam etti.
Çiçekci Annenin Anneler Günü mesaisi
Hakime TORUN / İSTANBUL,()-KADIKÖY''de çiçek satışı yapan Tuğçe isimli anne 4 aylık kızı Almeda ve 5 yaşındaki oğlu Serkan ile Anneler Günü bile olsa ekmek parası derdine düşerek çiçek satışı yapmaya devam etti.
14 Mayıs 2017 Pazar 22:28
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