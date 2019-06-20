Christian Berger'in parşömen ilgisi

BERGAMA (İzmir), ()- AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir'in Bergama ilçesini ziyaret etti. Berger, parşömene büyük ilgi duyduğunu için ilçeyi ziyaret ettiğini söyledi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu ile Bergama'nın simgelerinden Çınarlı Kahve'de bir araya geldi. Büyükelçi Berger, parşömene büyük ilgi duyduğunu, bu nedenle ilçeyi ziyaret ettiğini dile getirdi. Bergama parşömeninin çok değerli bir hazine olduğunu ifade eden Berger, Başkan Koştu ile ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin yaklaşık 1 saat sohbet etti. Berger ziyarette, parşömen ustası, 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen İsmail Araç, çırakları Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş'le de parşömen üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Koştu, Bergama'nın çok sayıda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir kent olduğunu belirterek, "Parşömen de bu değerlerimizin en başında geliyor. Önümüzdeki süreçte parşömenin hak ettiği değere kavuşması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Adeta bir açık hava müzesini andıran kentimizde bir parşömen müzesi kurmak önceliğimiz" diye konuştu.

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