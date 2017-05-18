Chris Cornell'in ölümünde intihar şüphesi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - 52 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü rock yıldızı Chris Cornell için açılan soruşturmanın "olası intihar vakası" olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li rock yıldızı Chris Cornell'in bir aile dostu tarafından banyoda ölü olarak bulunduğu belirtilirken, cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı ve soruşturmanın "olası intihar vakası" olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Bir dönem Soundgarden ve Audioslave gruplarının vokalistliğini yapan ABD'li şarkıcı Chris Cornell, müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam ediyordu. Cornell, 2007 yılında İstanbul'da düzenlenen Rock’n Coke festivalinde de sahne almıştı.