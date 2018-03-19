CHP’li Tüm, AK Partili Tayyar’ın 'FETÖ borsası' iddialarını TBMM'ye taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Milletvekili Tüm, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarına CHP'li Mehmet Tüm'den tepki geldi, AK Parti'nin FETÖ’yle mücadelede günah çıkardığını ve topu yargıya atmaya çalıştığını. CHP'li Tüm, Tayyar’ın, FETÖ ile ilgili sözlerini samimiyetsizlik olarak değerlendirerek, şunları söyledi:“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, AKP’nin FETÖ’yle mücadelesinde samimi olmadığını, davalarda çok ciddi skandalların, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin yaşandığını birçok kez dile getirdik. Olağanüstü Hal'de, hukuksuzluğun olağan hale getirildiğini defalarca belirttik. Toplumdan ve bizlerden gelen tüm bu itirazlara rağmen, AKP hiçbir yapıcı adım atmadı, FETÖ’yle mücadeleyi muhaliflere gözdağı olarak kullandı. 15 Temmuz’la hesaplaşacağını belirterek, 20 Temmuz’da kendi darbesiyle toplumsal muhalefeti sindirmeye çalıştı. Şimdi erken seçim tartışmalarının yapıldığı bir ortamda, AKP’liler her nedense günah çıkarırcasına topu yargıya atmaya çalışıyorlar. AKP’li bir vekil çıkıp, FETÖ borsası oluştuğunu, FETÖ’cülerin milyonlarca dolar paralarla itirafçılık adı altında tahliye edildiğini itiraf ediyor ve ‘FETÖ’yle mücadelede bir problem var’ diyor. Hukuksuzca içeri attığınız insanların suçu, FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır? Askeri öğrencilerin suçu milyonlarca dolarlarının olmayışı mıdır? Bu yaşadıklarımız bir insanlık utancıdır.”CHP’li Tüm, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği 7 maddelik önergesinde, şu sorulara yer verdi:"Tayyar’ın sözünü ettiği ‘FETÖ borsası’ nedir, Bakanlığınızın konuya ilişkin herhangi bir araştırması var mıdır, kurumunuza herhangi bir şikâyet ulaşmış mıdır? FETÖ davalarında ‘itirafçı’ olduğu gerekçesiyle tahliye edilen kişi sayısı kaçtır? Bu tahliyelerin mahkemeler ve bulundukların bölgelere göre dağılımı nedir? Bahsi geçen ‘itirafçılık adı altında tahliye’ düzenine ilişkin HSK’ye yapılan başvuru veya suç duyurusu sayısı nedir? Görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır? Bakanlığınız itirafçılık sistemini nasıl denetlemektedir? İtirafçılığa ilişkin herhangi yasal düzenleme yapılacak mıdır? 100 binden fazla kamu emekçisi hukuksuz yere işten atılırken, FETÖ tutuklusu kişilerin parayla serbest bırakılması hangi adalet anlayışının sonucudur? Suçunu bilmeden cezaevine atılan insanların suçu milyonlarca dolarının olmayışı mıdır? Askeri öğrencilerin suçu FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır?"

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