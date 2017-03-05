CHPli Özel: Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel başkanlık sistemi (2)

CHP'Lİ ÖZEL: BAYBATUR, KOMPLODAN SİYASİ RANT ÇIKARMAK İSTİYOR

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekerlekli sandalyesine CHP'li bir kadın yöneticinin otomobiliyle çarptığını söyleyen Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın AK Parti üyesi olduğunu öne sürdü. Özel, "Kendisinin verdiği ismi araştırdık. Böyle bir şeyi tespit etsek cezasız kalmaz" dedi. Özel, Yıldız'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un, "CHP'nin kadına önem verdiği, engellilere önem verdiği noktasındaki ifadeleri bu ortamda havada kalıyor" sözlerini de eleştirip, komplodan siyasi rant çıkarmak olarak niteledi.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalyesine, geçen 2 Mart'ta Şehzadeler İlçesi, 1'inci Anafartalar Mahallesi 1609 Sokak'taki dernek binası önünde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akülü tekerlekli sandalyede hasar meydana gelirken, Yıldız asfalta düştü. Sol kol ve dirseğinde çatlak ve dizinde ezilme meydana gelen Yıldız, çevredekiler tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, tedavisinin ardından, kendisine çarpıp, ardından kaza yerinden ayrıldığını öne sürdüğü kadın otomobil sürücüsü hakkında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver ve bir grup partili ile ertesi gün Manisa Engelliler Derneği'nde Yıldız'ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Yıldız, Baybatur ve beraberindekilere olayı anlatıp, kendisine çarpan otomobil kadın sürücüsünün kendisini CHP'li kadın bir yönetici olarak tanıtıp, hakaret ettiğini iddia etti. AK Partili Baybatur, bunun üzerine "Bu çok ayıp bir şey. Bırakın siyasi görüşü, insanlık olarak ayıp. Kazadır ama kazadan sonraki tutum önemlidir. İnsan yardımcı olur, özür diler. CHP'nin kadına önem verdiği, engellilere önem verdiği noktasındaki ifadeleri bu ortamda havada kalıyor. CHP'liler bu işin failini kim olduğunu biliyorlar, gereğini yapmaları lazım. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN YANIT

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Binası'nda CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut ve bir grup partili kadınla basın toplantısı düzenleyip, Baybatur'un açıklamalarına yanıt verdi. Milletvekili Özel, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'a çarpanın CHP'li olmadığını ve hiçbir CHP'linin bir engelliye böyle bir şey yapmasını kabul edemeyeceklerini söyledi. Özel, AK Parti'nin kazadan faydalanarak referandum gündemini saptırmaya çalıştığını ileri sürerken şöyle dedi:

"Bu suni gündemi yaratan ve alet olanları tanıyoruz. Hepimizin duyarlı olduğu engelliler ve haklarıyla ilgili konuda bizim kendimize en güvendiğimiz, görevimizi tam yaptığımız bir konuda bize kara çalmaya, referandum gündemi saptırmayla karşı karşıyayız. Konunun muhatabı Yasemin Yıldız göreve ilk geldiğinde biz tarafından kabul görmüş, desteklenmiş bir kişi olmasına karşın, o kendisine başka bir yol seçti. AK Parti'nin üyesi oldu, o partiden milletvekili adayı olmak istedi. Elbette olabilir. Süreç içinde biz kendisinin bizleri istemediğini, bizleri ittiğini gördükçe başka şeyleri de gördük. Bu makamı kendisi için kullandığını gördük. Çok sayıda üyesinden buranın imkanlarını kendi lehine kullandığını duyduk. Rahatsızları kendisine ilettik. Eleştirileri duymazdan geldi. Yasemin Yıldız devamlı bulunduğu konumu kendisi için siyasi kariyer olarak kullanan biri oldu. AKP dışındaki siyasi partilerle irtibatı kestiği gibi rant oluşturma çabalarına alet oldu. CHP'lilerin faaliyetlerini dile getirmeyerek milletvekilliği peşinde koştu gitti."

"İFTİRA VE GÜNDEM YARATMA ÇABASI"

Yıldız'a çarpan kişinin CHP üyesi bile olmadığı savunan milletvekili Özel, "Öerdiği ismi araştırdık. Böyle bir şeyi tespit etsek cezasız kalmaz. Ancak, böyle bir şey yok. O hala kişinin CHP üyesi olduğunu söylüyor. Manisa Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Valiliği'ne sesleniyoruz. Konuyu ciddiye alın, Yıldız, 'Bana ne yaparlarsa yapsınlar, 'Evetçiyim' diye açıklama yapıyor. Biz sanki o 'evet' diyormuş diye tekerlekli sandalyesine gidip vurmuşuz. Bu iftira ve gündem yaratma çabasıdır" diye konuştu.

"AK PARTİLİ BAYBATUR'U KINADI"

CHP'li Özel, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yıldız'a ziyarette bulunan AK Partili Murat Baybatur'un açıklamalarını kınadığını belirtip, şunları söyledi:

"Baybatur, bu komplodan siyasi rant çıkaracak. Siyaseti bu kadar basitleştirmeyin. Bir ara sokakta bizim onun üzerine araba sürdüğümüzü iddia edecek kadar kendinden geçmiş söylemler. Bunu ciddiye alan Murat Baybatur'u kınıyorum. Elinizde bilgi belge varsa Valilik, Emniyet orada. Bulun araştırın. CHP'nin hangi üyesi bir kasıt olarak bunu yaptıysa en ağır cezayı veririz. Sizin gibi pislikleri örtmeye, hataların üstüne yatmaya alışmış bir parti değiliz. Murat Baybatur ile Yasemin Yıldız bir araya gelsinler, devletin imkanlarını kullansınlar. O arabadan CHP'nin bir üyesi çıkıyorsa gereğini yapalım. Ama araştırdık, böyle bir şey yok. Referandumda maddeleri savunamayanların son çaresizliğidir. Akıllarınca Manisa'da küçük bir oyun kurmuşlar. Engelli sorunlarını kimseye basamak yaptırmayız. Prtimizde bu tip basit adamlara yer yok. Defalarca engellilerin sorunlarını çözdük, Ama bugün siyaset için böylesine bir komplonun parçası olmalarını kabul edemiyoruz."

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