CHP’li kadınlardan Meclis’teki kavgalara ilginç protesto

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () – CHP Antalya Kadın Kolları üyeleri TBMM’de yaşanan kavgaları protesto etti. Bazı kadınlar Meclis’te şiddet gören kadınların maskelerini takarken, bir kadın da cadı kıyafeti giydi.

CHP İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, TBMM’de dün yaşanan kavga sırasında yere düşerek yaralanan CHP’li milletvekilleri Şafak Pavey ile geçen hafta yaşanan tartışma sırasında boğazı sıkılan Fatma Kaplan Hürriyet’in maskelerini taktı. Bir kadın ‘Ayna ayna söyle bana benden kötüsü var mı daha Meclis'te’ yazılı cadı kıyafeti giyerken, bir köpeğin üzerine de ‘Meclise de gireriz, eyleme de gideriz’ yazılı kıyafet giydirildi.

Erkeklerin de destek verdiği eylemde grup adına açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, kavgaya karışan Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in Antalyalı olmasından dolayı utanç duyduğunu söyledi. Deveci, “Meclis’te kadın milletvekili olmalı derken, Enç gibi kadınlardan bahsetmiyorduk. Tüm saldırganlığınız kare kare görüntülenmesine rağmen ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ edasıyla mağdur havası yaratarak tekerlekli sandalye ile Meclis'i terk etmekle kimseyi kandıramaz. Antalya’nın imajını bozuyor. TBMM’ye değil, dövüş kulüplerine yakışıyor. Antalyamıza yakışmıyor.”

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