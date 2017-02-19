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CHP’li İrgil’den İznik’te eylem yapan kadınlara destek

İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde, 4 gencin tecavüzüne uğradığı iddia edilen kısmı algılama güçlüğü çeken lise öğrencisinin eğitim gördüğü okul önünde CHP kadın kollarının yaptığı protesto eylemine...

CHP’li İrgil’den İznik’te eylem yapan kadınlara destek

İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde, 4 gencin tecavüzüne uğradığı iddia edilen kısmı algılama güçlüğü çeken lise öğrencisinin eğitim gördüğü okul önünde CHP kadın kollarının yaptığı protesto eylemine CHP Milletvekili Ceyhun İrgil de destek verdi.
İznik İlçesi’nde geçen hafta bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirten genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklanırken, okul müdürü Ahmet Yıldırım ile okul müdür yardımcısı Hayati Okur açığa alınmıştı.
CHP Kadın Kolları üyeleri bugün okul önünde toplanarak olayı protesto ettiler. Kadın kollarının eylemine destek veren CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ülkemizde son yıllarda çocuklara yönelik istismarın arttığına dikkat çekerek, "Belki bu hep vardı ama bu iletişim çağında bunların göz ardı edilmemesi lazım. Asıl rahatsız edici olan bunun devlet eliyle devamlı örtbas edilmeye çalışılması, kapatılmaya çalışılması. Buna gerekçe olarak da ahlakı değerler bizim önümüze çıkarılıyor. Eğer ahlaki değerleri korumak istiyorsan, çok daha fazla bu yapanları deşifre etmeliyiz" dedi. 
CHP’li kadınların eylemi daha sonra olaysız sona erdi.

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