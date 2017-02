CHP’li İnce: Seni yetkiyi verdikten sonra da kandırırlarsa ne olacak?

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Apo seni kandırdı, FETÖ seni kandırdı, Obama seni kandırdı, Esat seni kandırdı. Biz bütün yetkileri sana verirsek yeniden birisi gelip seni kandırırsa ne yapacağız. Bunu değil Recep Tayyip Erdoğan’a babamız olsa babamıza bile vermeyiz" dedi.

Seçim bölgesi Yalova'da referanduma yönelik kampanyanın startını veren CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP il binası önünde toplanan çok sayıda partili ve milletvekilleriyle birlikte Fatih Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı.

Yürüyüş öncesi CHP binası önünde toplanan partililere hitap eden Muharrem İnce, referandumun parti yarışı olmadığını belirterek, "CHP ve AKP arasında bir yarış değildir. Bu, ‘bu seçimde kaybederiz, 4 sene sonra alırız’ gibi bir şeyi olmayan seçimdir" dedi.

Referandumun telafisinin olmadığını vurgulayan Muharrem İnce, "Biz bu referandumda 140 yıllık demokrasi birikimimizi oylayacağız. Yani 'anayasal bir devlet mi, anayasalı bir devlet mi? Bunu oylayacağız. 'Hukuk devleti mi, kadı devleti mi?' Bunu oylayacağız. Biz bu seçimde şu soruyu soracağız. Karısına bile evinin tapusunu vermeyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu bir kişiye verecek mi, vermeyecek mi?" diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumunda Yalova'da 'hayır' çıkacağı görüşünü savunan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben size inanıyorum, güveniyorum. Siz Yalova’da 30 yıldır beraber yürüdüğüm insanlarsınız. Ben bütün zamanımı Yalova’ya harcayamayacağım. Genel Merkezimiz görev verdi 4 arkadaşımızla otobüslerle Türkiye’yi gezeceğiz. Bu şu demek değil: Beni, sıradan bir fizik öğretmenini 5 yıldır seçen siz değerli Yalovalıları unutacak halim yok. Dönüm dolaşıp kürkçü dükkanına yine geleceğim. Onun için hazır olun. Başlarken bu kadar kalabalık olması zaten sizin karar verdiğinizi gösterir. Yalova’ya hayırlı uğurlu olsun. Size güveniyorum ben."

"ATATÜRK'E VERİLMEYEN YETKİYİ ONA VERMEYİZ"

Anayasa değişikliğini yapılırsa 'yasama, yürütme, ordu, millet bir kişide' olacağını belirten Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak şöyle dedi:

"Yumurtaların hepsi aynı sepete konulmaz. Apo seni kandırdı, FETÖ seni kandırdı, Obama seni kandırdı, Esat seni kandırdı. Biz bütün yetkileri sana verirsek, yeniden birisi gelip seni kandırırsa ne yapacağız? Bunu değil Recep Tayyip Erdoğan’a babamız olsa babamıza bile vermeyiz. 1924’te anayasa yapılırken Atatürk’e Meclisi feshetme yetkisi vermek istiyorlar. Önerge veriyorlar. Diyorlar ki; ‘Atatürk meclisi feshedebilsin. O zaman çıkıyor Dersim Mebusu Feridun Şükrü Düşünsel diyor: ‘Bir dakika, Gazi Paşa bizim her şeyimizdir. Gazi Paşa bizim canımız ciğerimizdir. Milletimizle onun arasında bir problem yoktur. Ancak biz çoluk çocuğumuzun geleceğini Gazi Paşa’ya bile veremeyiz.’ Biz Atatürk’e bile verilmeyen Meclis'i feshetme yetkisini babamız olsa ona bile vermeyiz. 550 milletvekilinin maaşını konuşuyor bu millet de, 600’e niye çıkarıyoruz o zaman. Bunu konuşmayacak mıyız?"

"HANGİ GARİBANIN ÇOCUĞU 18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ OLACAK?"

Muharrem İnce konuşmasında gençlere seslenirken onların milletvekili olmalarından onur duyacağını belirterek, "Ama elinizi vicdanınıza koyun. Hangi garibanın çocuğu 18 yaşında milletvekili olacak. 18 yaşında sadece ve sadece genel başkanların arkadaşlarının çocukları olacak. Sizin hiç işinize yaramayacak. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Parti içi bütün problemleri bir kenara bırakarak bu var olma, yok olma mücadelesinde, bu cumhuriyetin oylandığı, kazanımlarımızın oylandığı, bu seçimde her birinizin genel başkan gibi çalışacağınızı, her birinizin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı gibi çalışacağınızdan hiç kuşkum yok. Yalova’dan kesin hayır çıkaracağınıza inanıyorum da Türkiye’de de Allah’ın izniyle" dedi.

