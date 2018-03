CHP’li Bakan’dan Sığacık çağrısı: O kafesleri koydan çıkarın

DANIŞTAY’ın iptal kararını onadığı İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Koyu'ndaki balık çiftlikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı’na çağrı yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Bir an önce mahkeme kararı uygulanmalı ve balık çiftliğinin kafesleri derhal koydan çıkarılmalıdır. Çocuklarımıza torunlarımıza tertemiz denizler bırakalım" dedi.

Sığacık Koyu’nda 2010 yılından beri orkinos yetiştiriciliği için tesis kurmak isteyen şirkete 3 kez verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, İzmir 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar, Danıştay 14’üncü Dairesi’nce de onanarak kesinleşti. Sığacık’taki balık çiftliklerine karşı etkin bir mücadele veren Seferihisar halkı, Seferihisar Belediyesi ve çevreciler, mahkeme kararının derhal uygulanmasını istedi.

'ÇOCUKLARIMIZA TERTEMİZ DENİZLER BIRAKALIM'

Sığacık Körfezi’ndeki balık çiftliğine ait kafeslerinin derhal koydan çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye çağrı yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Hem bilirkişi raporları hem mahkeme kararları gösteriyor ki Sığacık Körfezi orkinos yetiştiriciliği için uygun değil. 2010 yılından bu yana çevreciler ve Seferihisarlılar açtığı her davayı kazandı. Danıştay son kararı onadı. Bir an önce mahkeme kararı uygulanmalı. Sayın Bakan ivedilikle bu konuyla ilgili gereğini yapmalıdır. Çocuklarımıza torunlarımıza tertemiz denizler bırakalım" dedi.

KONU TBMM GÜNDEMİNDE

Konuyu aynı zamanda TBMM gündemine taşıyan Bakan, Özhaseki’ye, idari yargı kararlarının 1 ay içinde uygulanma zorunluluğu olmasına rağmen bugüne kadar olan 3 iptal yargı kararının neden uygulanmadığını sordu. Bakan ayrıca, iptal kararını uygulamayanların herhangi bir yaptırıma uğrayıp uğramadığını ve balık çiftliklerinin kaldırılma zamanını da sorularına ekledi.

NE OLMUŞTU?

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bir şirketin başvurusu üzerine 2010 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Koyu’nda orkinos yetiştiriciliği için ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine çevreciler tarafından dava açıldı ve İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Ardından bir kez daha proje dosyası hazırlayan şirket, aynı alan için ikinci kez ÇED olumlu kararı aldı, bu karar da İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Üçündü kez aynı bölgede orkinos yetiştiriciliği için yeni bir başvuru dosyası hazırlayan şirket, üçüncü başvurusuna da ÇED olumlu kararı aldı. Çevreciler ile şirket arasındaki orkinos tesisi mücadelesi, yeniden İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, çevrecileri haklı bularak, ÇED olumlu kararını iptal etti. Dosya, şirketin itirazı üzerine Danıştay’a gönderildi. Danıştay’ın eksik inceleme yapıldığını belirterek kararı bozması üzerine 1. İdare Mahkemesi 2017 yılının Ocak ayında bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı. Bilirkişi incelemesinin ardından mahkeme bir kez daha iptal kararı verdi. ÇED olumlu kararının iptali, Danıştay 14’üncü Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti.



