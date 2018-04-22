Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

CHP’li Altay: 15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar (1)

Hakime TORUN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye katıldığını belirterek, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye karatıldılar. Demokrasinin kazanması...

CHP’li Altay: 15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar (1)


Hakime TORUN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye katıldığını belirterek, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye karatıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar. YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. Türkiye’de bir rahatlamaya ve herksin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını işitiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" diye konuştu.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314