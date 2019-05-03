Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

CHPİzmir İl Başkanı Deniz Yücel ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı

İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba oldu. Deniz Yücel ve eşi Gönenç Bilgen Yücel, kızlarına ‘Melis’ adını verdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarp (10)...

CHPİzmir İl Başkanı Deniz Yücel ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı

İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba oldu. Deniz Yücel ve eşi Gönenç Bilgen Yücel, kızlarına ‘Melis’ adını verdi.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarp (10) adında bir çocukları olan Deniz Yücel ile Gönenç Bilgen Yücel çiftinin bir de kızı oldu. ‘Melis’ adını verdikleri çocuğunu kucaklarına alan Yücel çifti, mutluluklarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Yücel, ailesinin de bulunduğu fotoğrafı, "Kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hiçbir çiçek, evlat kokusu kadar güzel olamaz. Ailemize hoş geldin kızım" notunu ile paylaştı. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Deniz Yücel, duygularını şöyle paylaştı: 
"Ailemize yeni bir birey katıldı. Çok mutluyuz. Her çocuk ayrı bir dünya, her bebek ayrı bir umut. Bizler Cumhuriyet değerleri ile büyüdük, eşim ve ben de çocuklarımızı bu değerler ışığında büyütüp, ülkemizin geleceği için her birini vatanına, milletine faydalı, birer Cumhuriyet neferi olarak yetiştirme gayesindeyiz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328