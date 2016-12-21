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CHP’den 'Terör saldırısının olduğu yere anıt yapılsın' teklifi

KAYSERİ’de, CHP Melikgazi ilçe yönetimi, geçen cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırının meydana geldiği Talas Bulvarı’nın isminin 'Şehit Komandolar' olarak değiştirilmesi ve bölgedeki kavşağa da...

CHP’den 'Terör saldırısının olduğu yere anıt yapılsın' teklifi
KAYSERİ’de, CHP Melikgazi ilçe yönetimi, geçen cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırının meydana geldiği Talas Bulvarı’nın isminin 'Şehit Komandolar' olarak değiştirilmesi ve bölgedeki kavşağa da 'Komondo Anıtı' yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdi.
CHP Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan ve beraberindeki parti yöneticileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne giderek, dilekçelerini teslim etti. 17 Aralık’ta gerçekleşen terör saldırısını bir kez daha lanetleyen Kaan, "Kayseri’de hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet ve yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim" dedi. Saldırının gerçekleştiği bulvarın adının değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçelerini sunduklarını kaydeden Kaan, şunları söyledi:
"Kayseri Birinci Komando tugay Türk Silahlı kuvvetlerinin gözbebeği olan bir tugaymızdır. Doğuda ve Güneydoğu’da kahraman askerlerimizin karşısına çıkamayan terör örgütü bir huzur şehri olan Kayseri'de kahraman askerlerimize alçakça terör saldırısında bulunmuştur. Kahraman askerlerimize yapılan hain terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz. CHP Melikgazi ilçe Başkanlığı yönetimi olarak hain saldırının olduğu Talas Bulvarın isminin Şehit Komandolar Bulvarı olarak değiştirilmesi ve bulvar üzerinde hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz için bir Komando Anıtı yapılması talepli dilekçemizi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teslim ettik."

FOTOĞRAFLI 

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