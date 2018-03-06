CHP’den şeker fabrikaları için imza kampanyası

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA CHP Merkez İlçe Başkanlığı'nca şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin engellenmesi için 'Geleceğimi sattırmam' sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde kurulan stantta, Amasyalılara şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi ve satılmaması için imza kampanyasına destek olmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci, imza kampanyasına ilişkin “Ülkemizde ekonominin lokomotifi olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Her fabrika bir kaledir' cümlesinden yola çıkarak, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasının iptal edilmesi için 'Geleceğimi sattırmam' diyerek, halkı imza kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Milli değerlerimiz ve gelecek nesillere miras olarak kalacak olan ülkemizdeki tüm şeker fabrikalarının özelleştirilmesini, kapatılmasını ve satışının yapılmasını istemiyoruz” diye konuştu.



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