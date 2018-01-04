CHP’den Bandırma Müftülüğü önünde eylem

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Müftülük önünde toplanan CHP üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.

Bandırma İlçe Müftülüğü önünde toplanan CHP’li gruba bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi. CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Semiha Aydın, burada yaptığı açıklamada, çocukların koruması gerektiğini belirterek, “Kız çocuklarının buluğ çağına girmesinin alt sınırı 9 yaş. Erkek çocuklarında ise 12 yaş. Bu yaşlardaki çocukları evlenmek için uygun gören Diyanete diyorum ki biz şeriat kanunlarıyla değil medeni kanunla yönetiliyoruz. Bu kanuna göre de ergenlik yaşı 18’dir” dedi.

CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay ise laiklik vurgusu yaptı. Atakay açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun süredir Diyanet İşleri Başkanlığının devirdiği çamlarla kırdığı potlarla uğraşıyoruz. Güzel dinimizi layıkı ile yaşamak ve yaşatmak varken, tek uğraşısı bu olması gereken Diyanet nelerle uğraşıyor. Son olarak Diyanetin web sitesinde tanımlar bölümünde 2 tanıma yer verildiğini görüyoruz. Buluğ çağı ve nikah yaşı. Ne diyor Diyanet, islami hukukçulara göre buluğ çağı alt sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12. Nikah yaşı kaçtır? Buluğ çağına girmişler nikah kıyabilir diyor Diyanet. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, cahiliye döneminin bedevi döneminin hukukçusu ile bedevisi ile ne işimiz var bizim? Kim merak ediyor bu bilgileri, Diyanete soran mı var, 9-10 yaşındaki çocukla nikah kıyılır mı diye? Ne diye bunları web sitene koyarsın, maksadın delinin aklına taş düşürmek mi? Artık çocukları rahat bırakın. Ben Diyaneti dine davet ediyorum. Güzel dinimizin sosyal sorumluluğu en güzel ifade eden özeti, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ sözüne uymasını istiyorum. Diyanetin onlarca bakanlıktan daha çok olan bütçesinin de hayır işlerinde kullanılmasını istiyoruz. Müftülerin camileri 24 saat açık tutmasını istiyoruz. Parası olmayanın bir sıcak çorba içebilmesine imkân verecek müftülük istiyoruz.”



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