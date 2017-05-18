Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...

CHP’den ağaç sökümüne oturma eylemli tepki

ARDAHAN Belediyesi'nin Milli Egemenlik Parkı'nın altına inşa edilmesi planlanan otopark için ağaçları sökmesi, tepkilere neden oldu. Parka giden CHP'liler oturma eylemi düzenledi.

CHP’den ağaç sökümüne oturma eylemli tepki
ARDAHAN Belediyesi'nin Milli Egemenlik Parkı'nın altına inşa edilmesi planlanan otopark için ağaçları sökmesi, tepkilere neden oldu. Parka giden CHP'liler oturma eylemi düzenledi.

Otopark girişinin yer alacağı Kongre Caddesine bakan kısmında başlayan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan çam ve diğer ağaçların bir kısmı, Kars Belediyesine ait makine yardımıyla zarar görmeden sökülerek, devlet hastanesi ve diğer kamu kurumlarının bahçelerine nakledildi.
Ardahan Belediyesinin çalışmalarına engel olmak isteyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve bir grup partili, çalışmaların yapıldığı alana gelerek oturma eyleminde bulundu.  Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, "Ardahan’da yer mi yok? Beton yığınına çevirdiler. Şimdi de gelmişler otopark yapmak için ağaçları söküyorlar. Bu ağaçlar kolay mı yetişiyor? Yazık değil mi?  Ardahanlı olarak neden sesinizi yükseltmiyorsunuz. Bu park herkesin nefes alacağı bir yer. Buradaki Milli Egemenlik Parkı Ardahan’ın bir simgesi. Bu simgeyi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna asla izin vermeyiz. Bu saatten itibaren burada nöbetteyiz ve oturma eylemi yapacağız" diye konuştu. CHP’li Taştan, Vali İbrahim Özefe’yi telefonla arayarak bu çalışmanın durdurulmasını istedi.

“AĞAÇLARA ZARARA VERMEYECEĞİZ"

Park alanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede ise, "Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bu parktaki her ağaç bir insanın hayatı kadar önemlidir. Ancak kentimizin sorunları hepinizce malum. En önemli sorunlardan biri de otopark. Cadde ve sokaklara baktığınızda bu şehrin ne kadar otopark sorunu olduğunu anlarsınız. Burada 3 bin metrekare alanda, alt katta otopark yapacağız, Üst tarafına ise yeniden park alanı olacak. Buradan sökülen ağaçları ise zarar vermeden devlet hastanesinin bahçesine dikilecek. Biz sökülen ağaçları bir yere atmıyoruz. Ayrıca bu şehrin ağaçlandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dede kararın Belediye Meclisi'nde oy birliğinde alındığını da sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246