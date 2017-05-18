CHP’den ağaç sökümüne oturma eylemli tepki

Otopark girişinin yer alacağı Kongre Caddesine bakan kısmında başlayan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan çam ve diğer ağaçların bir kısmı, Kars Belediyesine ait makine yardımıyla zarar görmeden sökülerek, devlet hastanesi ve diğer kamu kurumlarının bahçelerine nakledildi.Ardahan Belediyesinin çalışmalarına engel olmak isteyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve bir grup partili, çalışmaların yapıldığı alana gelerek oturma eyleminde bulundu. Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, "Ardahan’da yer mi yok? Beton yığınına çevirdiler. Şimdi de gelmişler otopark yapmak için ağaçları söküyorlar. Bu ağaçlar kolay mı yetişiyor? Yazık değil mi? Ardahanlı olarak neden sesinizi yükseltmiyorsunuz. Bu park herkesin nefes alacağı bir yer. Buradaki Milli Egemenlik Parkı Ardahan’ın bir simgesi. Bu simgeyi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna asla izin vermeyiz. Bu saatten itibaren burada nöbetteyiz ve oturma eylemi yapacağız" diye konuştu. CHP’li Taştan, Vali İbrahim Özefe’yi telefonla arayarak bu çalışmanın durdurulmasını istedi.Park alanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede ise, "Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bu parktaki her ağaç bir insanın hayatı kadar önemlidir. Ancak kentimizin sorunları hepinizce malum. En önemli sorunlardan biri de otopark. Cadde ve sokaklara baktığınızda bu şehrin ne kadar otopark sorunu olduğunu anlarsınız. Burada 3 bin metrekare alanda, alt katta otopark yapacağız, Üst tarafına ise yeniden park alanı olacak. Buradan sökülen ağaçları ise zarar vermeden devlet hastanesinin bahçesine dikilecek. Biz sökülen ağaçları bir yere atmıyoruz. Ayrıca bu şehrin ağaçlandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Belediye Başkan Yardımcısı Dede kararın Belediye Meclisi'nde oy birliğinde alındığını da sözlerine ekledi.