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CHP Şırnak eski İl Başkanı Uğur: Biz de kurultay için imza verdik

ŞIRNAK'ta, CHP'de 26 yıl il başkanlığı yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmediği için istifa eden Mehmet Uğur, istifanın ardından sisteme girdiklerinde halen delege olduklarını gördüklerini ve bunun üzerine 4 kişi olarak...

CHP Şırnak eski İl Başkanı Uğur: Biz de kurultay için imza verdik
ŞIRNAK'ta, CHP'de 26 yıl il başkanlığı yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmediği için istifa eden Mehmet Uğur, istifanın ardından sisteme girdiklerinde halen delege olduklarını gördüklerini ve bunun üzerine 4 kişi olarak kurultay için imza verdiklerini, ancak imzalarının bugün görülmediğini söyledi.
CHP'de, olağanüstü kurultay için Muharrem İnce için imza veren delegelerin imzaları ile ilgili ilginç bir durum ortaya çıktı. Listelere göre, kurultay yapılması için Şırnak, Tunceli, Amasya, Çankırı ve Sinop CHP'de delegelerin imza vermediği belirtilirken, 26 yıl Şırnak'ta CHP il başkanı olarak görev yaptıktan sonra istifa eden il Başkanı Mehmet Uğur, imza verdiklerini öne sürdü.
24 Haziran seçimlerinden 2 gün sonra milletvekili adayı yapılmadığı için partiden il ve ilçe yönetimi ile birlikte istifa eden Uğur, istifasının ardından CHP'nin sisteminde halen delege olarak göründükleri için olağanüstü kurultay için 4 delege olarak imza verdiklerini, ancak bugün Şırnak'tan imza verilmediği şeklinde haberler çıktığını söyledi.
​Şırnak'ta, 1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran'da seçimleri öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur'un milletvekili adayı gösterilmemesi, il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine neden olmuş, il ve merkez ilçe yöneticileri 26 Haziran'da il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını, hem de partiden istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

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