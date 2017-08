CHP milletvekilleri İzmir'de yanan orman alanlarını inceledi

İZMİR, () - CHP'nin İzmir milletvekilleri, yaklaşık 800 hektar ormanlık alanın kül olduğu Bayındır'da yetkililerle ve köylülerle görüştü, yanan yerleri inceledi. Üç kuşağın geleceğinin yok olduğunu belirten vekiller, Bakan Eroğlu'nu hedef aldı ve "Veysel Hoca istifa et" dedi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Atila Sertel, Aytun Çıray, Murat Bakan, Ali Yiğit, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek’ten oluşan heyet, yarın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yapacağı incelemeden önce bölgeye gitti. CHP'li milletvekilleri, Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli’yi ve Bayındır Kaymakamı Barbaros Baran’ı makamlarında ziyaret etti, orman yangını hakkında bilgi aldı. Heyet Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’ne de gitti.

"DOĞAL AFETLERİN RİSK MALİYETİ ÜRETİCİNİN SIRTINA YÜKLENMEMELİ"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, sadece ormanın değil kirazlıkların ve zeytinliklerin de yandığını, hasarın doğru tespit edilmesi için alana çıktıklarını belirterek, doğal afetlerin risk maliyetinin üreticinin sırtına yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Sındır, şöyle konuştu:

“Yangın öncesi yeterli önlemlerin alınıp alınmadığının tespiti için buradayız. Hasar tespitlerinin doğru ve sağlıklı yapılması bizlerin gözetimi altında olacak. Burada yanan sadece ağaç değil, yanan sadece orman değil, yanan sadece zeytinlikler, kirazlıklar değil bu bölgede bu coğrafyada bütün yaşam yok olmuş durumda. Ormanlar bir insanlık meselesidir, bir yaşam meselesidir. Orman yoksa oksijen yok, oksijen yoksa yaşam yok. Doğal afetlerin risk maliyeti, üreticilerimizin sırtına yüklenmemelidir. TARSİM kapsamında olmayan üreticinin mağduriyetini görmezden gelinmemeli. Bundan sonra önemli olan bölgeyi rehabilite edip en kısa sürede yaşamı buraya geri getirmek. Bugün Bayındır’a geldik, Orman İşletme Müdürü de alanda olduğu halde ne yazık ki kendilerini görme şansımız olmadı. Kendileri bizim burada olduğumuzu bildiği halde bizlerle bir araya gelme nezaketinde bulunmadılar. Bölge müdürümüzle bir araya gelip üzerimize düşen görevleri yapabilme isteğimiz gerçekleşmedi."

BALBAY: EN AZ 3 KUŞAĞIN GELECEĞİ YANDI

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, orman yangını ile en az üç kuşağın geleceğinin yandığını belirterek, “Dağlarında çiçek açan İzmir'in kül olan ormanları insanı kahrediyor. 'Bereket can kaybı yok' diyerek başlayan cümleler duyuyoruz. Burada çok can kaybı var çok. Felakete uğrayan ormanlık alanlarımızdaki tüm canlılar kayboldu. En az 3 kuşağın geleceği yandı, yok oldu. 3 kuşak buraları orman olarak göremeyecek. Yok olan ormanlarımızın bu şekilde kalmasına razı değiliz, buna izin vermeyeceğiz. En kısa sürede yeşillenmesi ve bu felaketin bir daha yaşanmaması, tüm önlemlerin alınması için gerekenleri ısrarla dile getireceğiz" dedi.

"VEYSEL HOCA DERHAL İSTİFA ETMELİ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Yanan alanda kaybettiğimiz canlıların telafisi mümkün olmasa da alanın yeniden ağaçlandırılması ve vatandaşlarımızın zararlarının bir an önce karşılanması gerekiyor" derken bir diğer vekil Musa Çam, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Bu yangınlar önlenebilir yangınlar. Burada sadece ağaçlar değil yaşayan tüm canlılar yok oldu. Uzun bir süre bunun telafisi güç olacaktır. Özelleştirmelerin orman alanlarına kadar yansıması ve özel orman alanlarının tahsisleriyle birlikte orman köylülerimiz ormana, ormanda köylülerimize küsmüş durumda. Asla unutulmamalı ormanları koruyacak olanların başında orman köylülerimiz gelir. Orman yangınları konusunda Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Hoca sınıfta kalmıştır. Veysel Hoca istifa etmeli, büyük bir metal yorgunluğu söz konusu. Derhal görevi bırakmalı ve ormanlarımızın eski görkemli günlerine döndürmemiz için zaman kaybetmeden çalışmamız gerekiyor."

"ORMANLARIMIZI YETERİNCE KORUYAMIYORSUNUZ"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, en değerli mirasın küle dönüştüğünü belirterek, Bayındır'da 800 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yok olduğuna dikkat çekti. İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yetkililerin, bakanlığın orman yangınlarıyla ilgili yeterince önlem almadığını düşündüklerini belirterek, "Orman ve Su İşleri Bakanımıza sesleniyorum. Bayındır’daki yangına yurdun çeşitli bölgelerinde ekip geliyorsa burada insan ve teçhizat eksikliği var demektir, yangına müdahale edecek makine eksikliği var demektir. Buradan çıkan sonuç şudur; demek ki ormanlarımıza yeterli önemi vermiyorsunuz. Demek ki ormanlarımızı yeterince korumuyorsunuz. Hükümet olarak da bakanlık olarak da bölge müdürlüğü olarak da ormanlarımızın üzerine düşmüyorsunuz" dedi.

"İKTİDARIN DOĞAYA BAKIŞINI SORGULAYALIM"

CHP İzmir milletvekillerinden Ali Yiğit, ihmal ve sabotaj ihtimallerinin mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirirken İzmir Milletvekili Murat Bakan da "Doğayı tahrip eden politikaları, ranta açılarak yağmalanan yeşil alanları, yangınların önlenmesinde teknolojinin yeterince kullanılmamasını ve iktidarın doğaya bakışını sorgulayalım. İklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisini konuşalım. Doğayı korumak öncelik olmazsa ne insan kaynaklı orman yangınlarında bir azalma olur ne de bunu önlemek için bir bilinç oluşur. Yapmamız gereken ormanları korurken ülkeyi betona, ranta, inşaata teslim etmeyecek sürdürülebilir bir yaşam bilinci oluşturmak" dedi.

