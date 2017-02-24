CHP Milletvekilleri azınlıkların temsilcileriyle biraraya geldi

Enver ALAS/İSTANBUL,() CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul'da azınlık vakıflarının başkanları ve farklı inanç gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Selina Doğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti. Parlamenter sisteme ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Doğan, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde 'tek insan' rejiminin kurulacağını ifade etti.



"KİMSENİN KENDİSİNİ ÖTEKİ OLARAK GÖRMEDİĞİ BİR ÜLKE İNŞA ETMELİYİZ"



Doğan, "Türkiye'yi uluslararası dünyadan uzaklaştıracak olan bu değişiklikle Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemeyeceği gibi var olan sorunlar daha da büyüyecek ve yeni sorun alanları oluşacaktır. Katılımcı, çoğulcu demokratik ve kimsenin kendisini öteki olarak görmediği bir ülke inşa etmeliyiz. Hiçbir kimse ya da hiçbir parti temel hak ve özgürlüklerin garantisi olamaz. Temel hak ve özgürlükler toplumun her kesiminin temsil edildiği bir parlementer sistemde garanti altına alınabilir" diye konuştu.



AZINLIKLARIN NE İSTEDİĞİNİ ANLATTI



Konuşmasında "Azınlıklar olarak çoğulculuk yerine tekliğin dayatıldığı ve bizlerin geleceğinin tek kişinin inisiyatifine bırakıldığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz" diyen Selina Doğan, "Azınlıklar, toplumsal barışın hakim olduğu, yasaların birarada yaşama kültürünü güçlendirdiği bir ülkede varlıklarını sürdürebilirler. Bu Anayasa değişikliği ise daha hazırlık sürecinde bile kimseyi dahil etmemiş aksine toplumu kamplara ayırmış ve büyük gerginliklere neden olmuştur" diye konuştu.



AZINLIKLARDAN SANDIĞA GİTMELERİNİ İSTEDİ



16 Nisan'ın aynı zamanda Paskalya Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Selina Doğan, azınlıklar ve farklı inanç grupları temsilcilerine seslenerek, "16 Nisan'da hem bayramımızı kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim. Şimdiye kadar oy verdiğimiz parti, sahip olduğumuz siyasi duruş, geldiğimiz köken mensup olduğmuz din ve mezhep ne olursa olsun referandumda geçmişten gelen kadim bağlarımızı geleceğe bağlama arzumuzu pekiştirmek üzere önce sandığa gitmeye ve sandıkta 'hayır' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.



ŞAFAK PAVEY'DEN HAYIR ÇAĞRISI



Toplantıda konuşan Şafak Pavey de "Anayasalar asla ve asla toplumu tehdit ederek yapılmaz. Tam tersine toplumun bir arada ve ortak kurallarla yaşamasını farklılıklarıyla yaşamasını düzenler. Bu nedenle ortak geleceğimiz için hep birlikte 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

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