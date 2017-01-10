CHP Milletvekili Didem Engin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İSTANBUL, () 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "Ülkemizde 146 tutuklu gazeteci var, dünyada ise toplam 348. Eğer bir ülkede tutuklu gazetecilerin sayısı dünyadaki tutuklu gazetecilerin neredeyse yarısına ulaşmışsa, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bundan ancak utanç duyulur" dedi.

"Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ama biz ülkemizde “çalışamayan gazetecileri” konuşuyoruz" diyen Didem Engin, Türkiye'nin uluslararası raporlarda 'basını özgür olmayan ülkeler' sınıfında gösterildiğini belirterek, "Ne yazık ki ülkemiz tutuklamalar, gözaltılar, baskı, sansür, otosansür, sosyal medyaya erişim kısıtlamaları ile dünyada adını duyurmaya devam ediyor" dedi.

Didem Engin, konuşmasını "On binden fazla gazeteci işsiz. Çalışabilenler ise, işten atılma endişesiyle emek veriyor, özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyorlar. Tarafsız gazetecilik yaptıkları için tutuklu bulunan basın emekçilerimizi selamlıyor, halkımızı bilgilendirmek adına çabaları için teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek tamamladı.