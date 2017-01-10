Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

CHP Milletvekili Didem Engin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

    İSTANBUL, () 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin,  "Ülkemizde 146 tutuklu gazeteci var, dünyada ise toplam 348. Eğer bir ülkede tutuklu...

CHP Milletvekili Didem Engin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

 

 

İSTANBUL, () 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin,  "Ülkemizde 146 tutuklu gazeteci var, dünyada ise toplam 348. Eğer bir ülkede tutuklu gazetecilerin sayısı dünyadaki tutuklu gazetecilerin neredeyse yarısına ulaşmışsa, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bundan ancak utanç duyulur" dedi.

"Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ama biz ülkemizde “çalışamayan gazetecileri” konuşuyoruz" diyen Didem Engin,  Türkiye'nin uluslararası raporlarda 'basını özgür olmayan ülkeler' sınıfında gösterildiğini belirterek, "Ne yazık ki ülkemiz tutuklamalar, gözaltılar, baskı, sansür, otosansür, sosyal medyaya erişim kısıtlamaları ile dünyada adını duyurmaya devam ediyor" dedi.

Didem Engin, konuşmasını "On binden fazla gazeteci işsiz. Çalışabilenler ise, işten atılma endişesiyle emek veriyor, özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyorlar. Tarafsız gazetecilik yaptıkları için tutuklu bulunan basın emekçilerimizi selamlıyor, halkımızı bilgilendirmek adına çabaları için teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek tamamladı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55