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CHP Milletvekili Demir, 'mide küçültme ameliyatlarını' sordu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, yanlış teşhis ve tetkikler, beraberinde gelen hatalı bazı mide küçültme ameliyatlarının felaket ile sonuçlandığını söyledi. Bazı doktorların tıbbi gereksinimlerden uzak...

CHP Milletvekili Demir, 'mide küçültme ameliyatlarını' sordu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, yanlış teşhis ve tetkikler, beraberinde gelen hatalı bazı mide küçültme ameliyatlarının felaket ile sonuçlandığını söyledi. Bazı doktorların tıbbi gereksinimlerden uzak bir şekilde sadece ekonomik menfaatler için hastalarını ameliyat ettiğini iddia ederek, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, son yıllarda yapılan birçok tıbbi veya cerrahi operasyonlarla ilgili komplikasyonların oluştuğunu ileri sürerek, "Mide küçültme ameliyatları da bunlara bir örnektir. Bu tür operasyonlar sonrası birçok kalıcı rahatsızlıklar meydana gelmekte, hatta birçok hasta yaşamını yitirmektedir. İnternete girdiğiniz zaman metabolik cerrahi operasyonlarıyla ilgili yüzlerce site bulunmaktadır. Bu sitelerin tamamı, başarı öyküleriyle dolup taşmaktadır. Bu sitelerde çoğunlukla, daha önce metabolik cerrahi ameliyatı olmuş kişilerin obeziteden ya da diyabetten nasıl kurtulduklarıyla ilgili anıları ve teşekkür yazıları yer almaktadır. Ancak buradaki kritik nokta, açıklama yapanların tamamı ameliyattan sonraki erken dönemi anlatmaktadır. Gerçekten bu tür ameliyatlarda ilk 1 yıl hem zayıflama, hem de obez Tip2 diyabetlilerde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak sorunlar ikinci yıldan sonra başlamaktadır. Kimse ameliyat olmuş kişilerin operasyondan 5 yıl ya da 10 yıl sonraki sonuçlarını, yeniden kilo alıp almadığını, diyabetinin yeniden başlayıp başlamadığını bilmemektedir, fark etmemektedir. Öyle ki; yanlış teşhis ve tetkikler, beraberinde gelen yanlış ameliyatların sonu felaket ile sonuçlanmaktadır. Hatta bazı doktorların tıbbi gereksinimlerden uzak bir şekilde sadece ekonomik menfaatler için hastalarını ameliyat ettiği, kamuoyunun endişe verici iddiaları arasındadır" dedi.
Demir, önergesinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan, "Mide küçültme ameliyatlarında bir denetim var mıdır? Bu tür operasyonlar sağlık kurulu ya da sağlık konseyleri kararı sonrası mı uygulanmaktadır? Her isteyen, şartları uygun olsun olmasın, bu operasyonu geçirebiliyor mu? Vücut kitle indeksi gibi kriterler dikkate alınıyor mu? Mide küçültme ameliyatı olan hasta sayısı kaçtır? Vücut kitle indeksi 40'ın altında operasyon olan hasta sayısı nedir? Bu operasyondan sonra kaç kişide kalıcı rahatsızlıklar (komplikasyonlar) meydana gelmiş, kaçı yaşamını yitirmiştir?  İdari soruşturma ve hakkında dava açılan hastane var mıdır? Sayıları yıllara göre nedir? Rant uğruna uzman olan, olmayan yüzlerce metabolik cerrahi merkezi açıldı, ameliyat komplikasyon oranları arttı. Bakanlık olarak denetimler nasıl yapılmaktadır? Mide küçültme ameliyatlarını obeziteye karşı çözüm olarak görüyor musunuz" sorularına yanıt istedi.

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