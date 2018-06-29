CHP Manisa İl Başkanı: Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmak

Nermin UÇTU/MANİSA, () - CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklamasına tepki gösterdi. Balaban, "Süleyman Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmaktır. Eğer şehit cenazeleri olursa biz CHP olarak il başkanından il yöneticilerine kadar tam kadro şehit cenazelerinde yer alarak, şehitlerimize son görevimizi yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklaması üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Manisa'da, CHP İl Başkanı Semih Balaban okudu. Parti binasında, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte basın düzenleyen Balaban, "Türkiye'ye yakışmayan bir bakanın açıklamaları ile karşı karşıyayız. Bu onun haddine değildir. Süleyman Soylu, toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu hadsiz tutumu, açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında olmayan bir şeyi yaptılar. '15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler' diye ayırdılar. Bu zaten ayrı bir utanç konusudur. Şehitler üzerinden siyaset yapmaktadır. O şehitler, AKP'nin şehitleri değildir. O şehitler, hiçbir siyasi partinin şehitleri değildir. AKP ve Süleyman Soylu bölücülük yapmaktadır. AKP'nin yöneticilerinden olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir açıklama olmaması bizi düşündürmektedir" diye konuştu.

'TAM KADRO GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ'

Her türlü teröre karşı olduklarını ve ülkede terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Balaban, "Süleyman Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmaktır. Biz şehit cenazeleri gelmesin, diye mücadele ediyoruz. Eğer şehit cenazeleri olursa biz CHP olarak il başkanından il yöneticilerine kadar tam kadro şehit cenazelerinde yer alarak şehitlerimize son görevimizi yapacağız" dedi.

CHP'li birçok ismin terörle mücadelede şehit düştüğünü kaydeden Balaban, "Birkaç ay önce Mersin Anamur'da CHP ilçe yöneticisiyken şehit olan Ali Gümüş'ü hatırlatmak istiyorum. Herkesin sahip çıktığı Ömer Halisdemir'in ailesi CHP'liydi. Ömer Halisdemir'in ağabeyi Niğde'de Çukurkuyu CHP belde başkanıydı. Manisa'da Dilek Mahallesi'nde, Kabazlı Mahallesi'nde birçok CHP'linin evladı şehit oldu. Bunlar CHP'liydi. CHP hiçbir zaman bunların üzerinden siyaset yapmadı, siyasete alet etmedi. Şehitlerin siyasete alet edilmesi, ülkeyi ayrıştırmaya götürür. Şehitler üzerinden siyaset yapan bu kişiler acaba çocuklarını askere göndermişler mi? Bu kişilerin çocukları bedelli askerlik mi yapmışlardır? Bunlar çürük raporu alarak askere gitmemişler midir? Hangisi gidip de askerlik yapmıştır?" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDECEKLER

Başkan Balaban, şehit ailelerini ziyaret edeceklerini belirterek, onların bu konudan son derece rahatsız olduklarını söyledi. Balaban, "Şehit aileleri özellikle '15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler' diye ayrım yapılmasından rahatsızlar. 15 Temmuz şehitlerinin vatan için ölen şehitlerden ne farkı var, diye soruyorlar. AKP'nin yanlış politikaları şehitleri bile böldü. 15 Temmuz şehitleri de bu vatan için ölenler de bizim şehitlerimizdir. 'Benim şehidim, senin şehidin' ayrımını yapmıyoruz; ama AKP'nin bölücülüğü şehitler konusunda çok üzücüdür" dedi.

BAKIRLIOĞLU: SOYLU'NUN TAVRINI KINIYORUZ

Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise "Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama önümüzdeki süreçte bu ülkenin nasıl yönetileceğiyle ilgili ipuçlarını barındırıyor. Benim korkum bu süreci yönetmek için farklı yöntemleri deneyecekler. Süleyman Soylu'nun açıklaması ülkenin ne şartlar altında yönetileceğini gösteriyor. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu, bu ülkede şehit cenazesi gelmemesi için çalışması gereken sorumlu kişi ülkeyi ayrıştırıcı, bölücü bir tavır içinde olması kabul edilebilir değildir. Süleyman Soylu'nun bu tavrını kınıyoruz. Süleyman Soylu vazifesini yapsın. CHP'nin yöneticileri şehit cenazelerinde bulunmak istemezler; çünkü bizim amacımız şehit cenazelerinin gelmemesidir. Onun da amacı bu olmalıdır; ama bunun üzerinden siyaset yapması hepimizi üzdü" diye konuştu.

Son dönemde bilinçli olarak CHP'nin PKK ile anılması için AK Parti tarafından propaganda yürütüldüğü iddiasında bulunan Bakırlıoğlu, "Doğu'da, Güneydoğu'da şehirlerimizde hendek kazılırken görmezden gelenler, yüzlerce insanımızın şehit düşmesine neden olanlar, Habur'daki rezalete sebep olanların CHP ile terörü bir araya getirme çabaları saçmalıktan öte bir şey değildir. CHP bu ülkenin harcıdır. Terörle ilişkilendirilmesi art niyetli çalışmalardır. Bu rezaletlere imza atanların CHP'ye laf söylemeye hakları yoktur" dedi.

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