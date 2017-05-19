CHP Manavgat İlçe Başkanı Demiroğlu, yürüyüşün ertelenmesine tepki gösterdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK, () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamındaki yürüyüşün hava muhalefeti gerekçe gösterilerek iptal edilmesine CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu tepki gösterdi. Serik Belediyesi'nin 3 yıldır düzenlediği Çilek Festivali'ni 19 Mayıs'a denk getirmesini de eleştiren ve Hande Yener'in festival kapsamında konser vereceğini hatırlatan Demiroğlu, "Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı" dedi.

Serik'te, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, yapılması planlanan gençlik yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

İptale tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, "Çocukluk ve gençlik yıllarımızda bayramı, bu duyguyu stadyumlarda hep beraber yaşardık. Ama şimdi karar alınmış, bir yürüyüş bile hava muhalefeti bahane edilerek iptal ediliyor. Bu yürüyüşü iptal eden zihniyete tepkiliyiz" dedi. Serik'te 3 yıldır Çilek Festivali düzenlendiğini de hatırlatan Osman Demiroğlu şöyle devam etti:

"Kadriye'de 30- 40 yıldır çilek üretiliyor. Ne hikmetse 3 yıldır 19 Mayıs'ta Serik Belediyesi festival düzenliyor, bunu da ön plana çıkartıyor. Varsa yoksa çilek festivali. Tarıma karşı değiliz. Festival 19 Mayıs'tan önce veya sonra olabilir. Bugün festivalde Hande Yener'in konseri var. Hava muhalefetini bahane eden zihniyet, bugün hep beraber o konseri coşkulu bir şekilde izleyecek. Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı."

Tören daha sonra Tekeli Ortaokulu'nda devam etti. Öğrencilerin şiirleri okuduğu, halk oyunları gösterileri yaptığı kutlamalar, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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