CHP'lilerden 'voltalı- terazili' protesto eylemi

Utku BOLULU/İZMİR, () - CHP İzmir milletvekilleri ve il yöneticileriyle partilile, Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyon ile meslekten atıldıkları için açlık grevi yapan akademisyen ve öğretmenin tutuklanmasına tepki amacıyla 'voltalı ve terazili' eylem yaptı. Türkiye'nin yarı açık cezavine dönüşmesini simgelemek için volta atan CHP'li milletvekilleri, ellerindeki tuttukları teraziyi göstererek "Adalet istiyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'deki İl Danışma Kurulu toplantısı öncesinde, CHP'li milletvekilleri ilginç bir eylem gerçekleştirdi. CHP'liler, Sözcü Gazetesinin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve internet sitesinin Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ile açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakçanın tutuklanmasına, "Türkiye yarı açık cezaevine dönüştü" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Ali Yiğit, Özcan Purçu, İl Başkanı Asuman Ali Güven ve partililer Kültürpark'ta 'volta atarak' tutuklamalara gönderme yaptı.

Volta sonrası eline aldığı terazinin bir kefesine Sözcü Gazetesi diğer kefesine temsili iddianemeler koyan Milletvekili Mustafa Balbay açıklama yaptı. Balbay, şunları söyledi:

"Sözcü Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız dün sabaha karşı tutuklandı. Şu anda Türkiye, Genel Başkanımız'ın dediği gibi yarı açık cezaevi haline gelmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Cumhuriyet yazarlarının Sözcü gazetecilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgürlük, adalet istiyoruz. Bu kefenin düzgün olmasını istiyoruz. Adaletin sembolü olan genç kızın kimseyi görmeden eşit adalet dağıttığı gibi eşit adalet istiyoruz. Hükümetin devletin terörle mücadelede yanındayız ama herkesin terörist ilan edilip aynı çuvala konulmasına karşıyız. Adalet terazisinin dengesi kaymıştır. Biz adalet ediyoruz. Artık insanlar hak aramak için bedenlerini ölüme yatırmak zorunda kaldı. Hemen onları da terörist ilan ediyorsunuz. Savcılık kayıtlarında açıklandı. Sicillerinde bir şey yok. AKP iktidarını desteklemeyen herkesin terörist ilan edilmesine karşıyız."

İl Başkanı Asuman Ali Güven ise ülkede tutuklu gazeteci sayısının 160'ı geçtiğini söyledi. Bunun bir utanç olduğunu belirten Güven "Biz böyle bir ülke istemiyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Ali Yiğit ise, "Çok kötü bir durumdayız. Sözcü'nün yıllarca attığı başlıkları incelesinler. FETÖ'ye karşı dik durmuş ama bugün ona destek vermekten yargılanıyor. Ülke bu hale geldi. Kendilerine karşı olan herkesi susturuyorlar. Televizyonlar, gazeteler kapandı, sesimizi çıkarmadık. Ama kim bilir daha kaç tane gazeteci tutuklanacak" dedi.

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