CHP'lilerden iptal edilen 19 Mayıs kutlamaları açıklaması

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe teşkilatı üyeleri, Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemek istediği 19 Mayıs kutlamaları etkinliklerinin İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Kartal Heykeli Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan 50 kişilik bir grup, bir basın açıklamasıyla iptal kararına itiraz etti. Grup, daha sonra CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde slogan atan grup adına Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. Öztürk açıklamasında, "19 Mayıs haftasında İstanbul Valiliği'nin aldığı bir karar var. Hiç bir ülke kurucu lideriyle ilgili olarak bu kadar tartışmaya sebebiyet vermemişti. Biz 19 Mayıs haftasında gençlerimizle beraber, Cumhuriyet kadınlarıyla beraber bütün toplum olarak bu bayramımızı kutlamak istiyoruz. Biz ülkemize sahip çıkacağız. Bu ülkenin değerlerine her zaman sahip çıkacağız. Ülkenin her vatandaşına saygı duyacağız. Aynı saygıyı devleti yönetenlerden de bekliyoruz. Valiliğin aldığı bu kararı protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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