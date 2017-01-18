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CHP'lilerden başkanlığa 'Hayır' eylemi

İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan yüzlerce CHP'li, anayasa değişikliğine karşı, üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile...

CHP'lilerden başkanlığa 'Hayır' eylemi
İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan yüzlerce CHP'li, anayasa değişikliğine karşı, üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden ve 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ni getirecek olan anayasa değişikliği teklifine karşı Konak Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde eylem yapıldı. Eyleme, CHP'li izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandaki yüzlerce kişi sık sık, 'İzmir faşizme mezar olacak', 'Susma haykır başkanlığa hayır' ve 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları attı. İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından alandakiler 1 dakika boyunca yere oturdu. Ardından ayağa kalkıp ellerindeki kırmızı kağıtları gösterdi ve "Başkanlığa hayır" diye slogan attı.
CHP İl Başkanı Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz. Türkiye İzmir'den bir ışık bekliyor. Sivil toplum örgütleriyle ve hep birlikte mücadele ateşini İzmir'de yakıyoruz. Her gün şehit haberinin geldiğini bir ülke olmak istemiyoruz. Başkanlığa karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Eylemin ardından grup dağıldı.
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