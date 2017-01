CHP'liler, patlama noktasına kırmızı karanfiller bıraktı

İZMİR, () - İZMİR Adliyesi'ne yönelik gerçekleşen terör saldırısını kınayan CHP'liler olayın gerçekleştiği noktaya 2 şehit için kırmızı karanfiller bıraktı. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi için uğraşılacağına terörle mücadele edilmesini istedi.

CHP İzmir il örgütü, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer İzmir Adliyesi önünde terör saldırısının gerçekleştiği noktada terörü lanetlemek ve şehitleri anmak için bir araya geldi. CHP'liler patlamanın meydana geldiği noktaya karanfil bıraktı. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven burada yaptığı açıklamada, "Lanet olasıca terör, onu engelleyemeyen iktidar bu konuda hala yanlış yapmaya devam ediyor. Reina gibi İstanbul'un göbeğindeki Ortaköy'deki katliam yapabilen bir terörist hala yakalanamadı. Böyle bir ülke, böyle bir yönetim, demokrasi olur mu? CHP'nin, İzmir'in Türkiye'nin artık tahammülü kalmamıştır. Sorumlular derhal istifa etmelidir. Hala terörle uğraşacağımıza Anayasa ile, tek adam yönetiminin Türkiye'ye getirmekle uğraşıyorlar. Siyasal iktidar bu Anayasa teklifini derhal geri çekmelidir. Terör belası ile uğraşmalıdır" dedi. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle hareket ederken Türkiye'nin hiçbir zaman başının derde girmediğini belirten Güven, Türkiye'nin hep komşularıyla dostane ilişki içinde olduğunu söyledi. Güven, "Ancak bugün komşularla olan savaş devam ettiği sürece Türkiye'de her gün terör belası ile karşı karşıya kalacağız. Her gün bedel ödeyeceğiz. İzmir teröre teslim olmayacaktır" dedi.

CHP'liler 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek', 'Hükümet istifa' sloganları attı.

YİĞİT POLİSİMİZ KATLİAMI ENGELLEDİ

İzmir'in Cumhuriyet'in, demokrasinin kalesi olduğunu belirten Güven, "Asla İzmir'i teröristler, yobazlar, gericiler, faşistler teslim alamaz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Yiğit bir polisimiz yiğit bir direnişle katliamı önledi. Peki bu iktidar nerde? Peki bu iktidar terörü önlemek konusunda ne yapıyor. Maalesef görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. Hesap da vermiyor. Parlamento'da da hesap vermiyor. Akılları fikirleri başkanlık konusunu gündeme getirmekte. Başka bir şey düşünmüyorlar. İnşallah CHP ve vatanına, demokrasisine milletine bağlı milletvekilleri çıkacak bu Anayasa'nın parlamentodan geçmesine müsaade etmeyecek. MHP'li milletvekillerinden de onurlu bu davranış bekliyorum" dedi.

CANKURTARAN: TERÖRLE MÜCADELEDE HÜKÜMET'E DESTEK VERİYORUZ

CHP Genel Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran de terör saldırısını kınadığını söyledi. Tüm Türkiye ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cankurtaran, "Eşsiz mücadele ile kahramanca mücadele veren polis bir katliama engel olmuştur. Tıpkı 98 yıl önce işgalci ordulara karşı ilk kurşunu atan Hasan Tahsin gibi göğsünü sipere etmiş büyük katliam önlenmiştir. İzmir'in Türkiye'ye kazandırdığı kahramanlardan biri olarak anılarımızda yaşacaktır. Adliye çalışanı Musa Can ve Şehit polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Cankurtaran Türkiye'nin terör ve şiddete asla boyun eğmeyeceğini söyledi. Terörle mücadele konusunda dün hükümete nasıl tamamıyla destek olacaklarını bildirdilerse bugün de aynı desteği vereceklerini belirten Cankurtaran, "Kurtuluş savaşında bu ülke nasıl tek yumruk olarak birlik olduysa bugün de tüm siyasi partiler bir görev olarak o birlik için uğraşacaklar ve teröre yenilemeyeceklerdir" dedi.

Konuşmalardan sonra CHP'liler saldırının gerçekleştiği noktaya kırmızı karanfil bıraktı. CHP'liler daha sonra şehitler için Adliye'de düzenlenen törene katıldı.



FOTOĞRAFLI