CHP liderinin kardeşi AK Parti yolunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı.Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla son günlerde yaptığı yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi ve soğuk havada denize girme eylemleriyle basında yer bulan CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı. Bugün saat 14.30'da evinde basın toplantısı düzenleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Ben CHP'den destek göremedim. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti, FETÖ'yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP'den daha fazla yol aldı. Ben FETÖ ile mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım" dedi.CHP'nin FETÖ'yle ilgili meselenin üstünü örtmeye kalktığını iddia eden Celal Kılıçdaroğlu, "Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP'nin de, ülkenin de faydasına değil. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP'den başladım itiraza. Söke'den Didim'e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti, CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili 'herkesin yapacağı bir şey olmalıdır' diye düşünüyorum hala" diye konuştu.Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı hedef alan Celal Kılıçdaroğlu, "2 aylık partiye üyeliği olan bir kişi, geldi burada belediye başkanı seçildi. Sonrasında FETÖ'ye bir sürü paralar aktarıldı" diye konuştu."TAVRIM, TÜRKİYE'DE ÖRNEK"Tavrının Türkiye'de örnek olduğunu öne süren Celal Kılıçdaroğlu, "Çünkü ben 'kral çıplak' diye bağırdım. Benim bu tavrımı Cumhurbaşkanı bile ciddiye almalıydı. Çünkü bas bas bağırıyorum. ülkemizin başına bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnızca Didim Belediyesi ile sınırlı değil. Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin. Ben FETÖ'nün hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti'yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın" dedi.Celal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in twitter üzerinden karşılıklı paylaşımları da dikkat çekti. Celal Kılıçdaroğlu, kendisini twitter üzerinden takip etmeye başlayan Gökçek'e teşekkür ederek, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da üyelik başvurusunda bulunacağım. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i makamında ziyaret edeceğim" diye konuştu.FOTOĞRAF