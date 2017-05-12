CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Şerafettin Atalay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın katılacağı program için Bursa'ya geldi. Kılıçdaroğlu, konaklayacağı otele geçmeden önce, dün yaşamını yitiren Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi, Atalay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Atalay'ın Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurulan taziye çadırında Atalay'ın yakınlarıyla Kuran'ı Kerim dinleyip dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra otele geçti.

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