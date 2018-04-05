CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kepez'de toplu açılış törenine katılacak

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Belediyesi’nce, 19 Nisan 2018 Perşembe günü düzenlenecek temel atma ve toplu açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı açıklandı.

Kepez Belediye Başkanı CHP’li Dr. Ömer Faruk Mutan, 19 Nisan Perşembe günü sabah ve öğleden sonra iki ayrı törende, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Mutan, 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan 2'nci Uluslararası Umut Kongresi’nin açılışının 19 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da yapılacağını, törene katılacak olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da burada bir konuşma yapacağını belirtti.

Başkan Mutan, aynı gün saat 13.00’te ise devam eden yatırımlar ve tamamlanan yatırımlar için temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Mutan, yeni yaptıkları ve açılışını da gerçekleştirecekleri Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı Kapalı Pazar Yeri’ndeki törene, Kılıçdaroğlu’nun da katılarak, temel atıp açılışları yapacağını açıkladı.



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