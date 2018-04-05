Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kepez'de toplu açılış törenine katılacak

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Belediyesi’nce, 19 Nisan 2018 Perşembe günü düzenlenecek temel atma ve toplu açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı açıklandı. Kepez Belediye Başkanı CHP’li Dr....

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kepez'de toplu açılış törenine katılacak
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Belediyesi’nce, 19 Nisan 2018 Perşembe günü düzenlenecek temel atma ve toplu açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı açıklandı.
Kepez Belediye Başkanı CHP’li Dr. Ömer Faruk Mutan, 19 Nisan Perşembe günü sabah ve öğleden sonra iki ayrı törende, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Mutan, 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan 2'nci Uluslararası Umut Kongresi’nin açılışının 19 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da yapılacağını, törene katılacak olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da burada bir konuşma yapacağını belirtti.
Başkan Mutan, aynı gün saat 13.00’te ise devam eden yatırımlar ve tamamlanan yatırımlar için temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Mutan, yeni yaptıkları ve açılışını da gerçekleştirecekleri Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı Kapalı Pazar Yeri’ndeki törene, Kılıçdaroğlu’nun da katılarak, temel atıp açılışları yapacağını açıkladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314