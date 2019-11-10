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CHP'li Yeşil: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerekiyor 

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi. TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi CHP'li Nihat Yeşil, komisyona katılan Göç İdaresi Genel...

GENEL 10.11.2019, 15:51

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.
TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi CHP'li Nihat Yeşil, komisyona katılan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcilerine, Suriyeli sığınmacılar sonunun çözümü noktasındaki yol haritasının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağını sordu. Komisyonda konuşan Yeşil, CHP olarak Suriyeli sığınmacılara karşı nefret duygularıyla yaklaşmadıklarını belirterek, "Göç İdaresi olarak bu insanların nerelerde yaşadığına dair bir envanteriniz yok. Sonuç itibarı ile adli vaka haline gelmiş pek çok problemle karşı karşıya kalacağız. Hatay'da, Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de 2040 yılında ne kadar Suriyeli olacak?" dedi.
'İKTİDAR ŞAM'LA GÖRÜŞMELİ'
Komisyon toplantısının ardından açıklamada bulunan Yeşil, Suriyeli sığınmacıların demografik yapıda yarattıkları değişimle Türkiye için büyüyen bir sorun olduğunu, iktidarın bir an önce aracı devletleri aradan çıkararak Şam'la görüşüp, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri  ile ilgili acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Nihat Yeşil, "Okul yapamıyorsunuz. Entegre olma konusunda çabanız yok. Sonuç itibarı ile adli vaka haline gelmiş pek çok problemle karşı karşıya kalacağız. Bu yara hepimizin toplumsal yarası. Bu sorunu çözemezsek altında yığılır kalırız. Onlar birer canlı bomba gibi. Diyelim ki dün 10 yaşında ülkemize gelen bir çocuk bugün 20 yaşında. O 10 yaşındaki çocuğun günahı yoktu; ama 20 yaşına gelen çocuğun ülkesine gitmesi için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Her anlamda buraya yerleşti, başka sorunlarla her türlü suç unsuruna bulaşma riski olur. Çözüm önerilerini söylememiz kolay; ama bunların uygulanması gerekiyor. En başta ekonomik sorunu çözemediğimiz sürece altında yığılıp kalırız" diye konuştu.
'TÜRK VATANDAŞLAR KİRALIK EV BULAMIYOR'
Nihat Yeşil, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta ikamet ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki nüfusa ve bölge illerin değişen demografik yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Şanlıurfa'da sadece kayıtlı sığınmacılar sayıldığında, nüfusun yüzde 21'ini Suriyeliler oluşturuyor. Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Mersin'de nüfusun ortalama yüzde 28?ini Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. Geçici koruma statüsündeki kişileri ve sığınmacıları, kayıtlı ve kayıtsız olarak birlikte hesapladığımızda bugünkü tablo böyle. Bu veriler ışığında; devlet olarak gelecekte bizi bekleyen muhtemel sorunlara karşılık şimdiden tedbirler alınması gerekiyor. Sadece İstanbul'da 600 bine yakın sığınmacı göçmen var. 600 bin insanın birer çocuğu olsa 1 milyon 200 bin eder. Öyle aileler var ki ileride on aile olur. Doğurganlık arz eden toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Gaziantep?te kiralık yer bulamıyor oraya giden Türk vatandaşları, polisler, memurlar. Birilerine 'hata yaptın' demenin vakti değil, hatanın neresinden dönülürse kardır. Temel hedefimiz bu olmalı. Doğru ve mantıklı olan Suriye hükümetleri ile birlikte oturulması. Temennimiz doğru adımlar atarlar. Sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerekiyor."

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