CHP'li Yarkadaş: Uğur Mumcu, yaşasaydı şu an adliyede ifade verecekti

İSTANBUL,() - 24 yıl önce suikasta kurban giden Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Uğur Mumcu'yu CHP ve DİSK, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde andı. Anma sırasında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "24 yıl önce katledildi Uğur Mumcu. Uğur Mumcu, bugün yaşasaydı ya bizimle birlikte burada olacak; ya şu an adliyede ifade verecekti. Bugün, Uğur Mumcu'nun öğrencileri ve arkadaşları ondan çok da farklı bir kaderi yaşamıyor. Türkiye'de her şey değişiyor; gazetecilerin kaderi değişmiyor" dedi.

"ÖLDÜREMEDİKLERİNİ YARGILIYORLAR"







Yarkadaş, "Uğur Mumcu, gerçekleri yazdığı için aracı bombalanarak katledildi. Katledemediklerinin bir kısmını yargılıyor, bir kısmını da cezaevine atıyorlar. Uğur Mumcu, bugün yaşasaydı ya bizimle birlikte burada olacak; ya şu an adliyede ifade verecek; ya da Cumhuriyet Gazetesi'nin diğer çalışanları Akın Atalay, Musa Kart ve Ahmet Şık'la aynı kaderi paylaşacaktı. Mumcu, Silivri Cezaevi'nde, yazdıklarından ötürü bir bakıma iktidar tarafından cezalandırılacaktı" dedi.

TÜRKİYE'DE HERŞEY DEĞİŞİYOR, GAZETECİLERİN KADERİ DEĞİŞMİYOR"







"Türkiye'de herşey değişiyor, gazetecilerin kaderi değişmiyor" diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an 140 gazeteci hala cezaevinde, onlarca gazeteci durmaksızın yargılanıyor. Çok değil daha dün, iki televizyon kanalı daha Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatıldı. Kanal 14 ve Kanal 12'nin yayınına son verdirtildi.Bu kanalları kapatanlar, hangi gerekçeyle hangi kanıtla bu kararı aldılar, doğrusu bilmiyoruz. Artık kanıt da aramıyorlar, gerekçe de söylemiyorlar" diye konuştu.

"İKTİDARA DA ŞU MESAJI VERİYORUZ"







Yarkadaş, Biz bugün buradan, cezaevindeki gazetecilere bir kez daha selam yolluyor, katledilen tüm gazetecileri andığımızı ifade ediyoruz. Ve iktidara da şu mesajı veriyoruz: Gazetecileri katletseniz de cezaevine atsanız da gerçekleri yazmaktan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"UĞUR MUMCU YAŞASAYDI ŞU AN CEZAEVİNDEYDİ"







Öte yandan törende konuşan DİSK Basın İş Şube Başkanı Faruk Eren de "Uğur Mumcu yaşasaydı şu an cezaevindeydi" dedi.Eren, katledilen tüm gazetecileri andıklarını belirterek, cezaevindeki gazetecilerin tahliye edilmesini istedi.

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