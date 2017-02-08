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CHP'li Yarkadaş Mülakatta "Başkanlık sistemi" sorusu için Meclis'e önerge verdi

ANKARA () - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Erzurum Aşkale'de aday statüsünde Türk Dili Ve Edebiyatı öğretmenliği yapan bir vatandaşın asaletinin onaylanması için girdiği mülakatta "Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun?...

CHP'li Yarkadaş Mülakatta "Başkanlık sistemi" sorusu için Meclis'e önerge verdi

ANKARA () - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Erzurum Aşkale'de aday statüsünde Türk Dili Ve Edebiyatı öğretmenliği yapan bir vatandaşın asaletinin onaylanması için girdiği mülakatta "Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ne tavsiye edeceksin?" sorularının yöneltilmesi, vatandaşın, başkanlığa sıcak bakmadığını söylemesi üzerine , komisyonun öğretmene 34 puan verip asaletini bir yıl sonraya bıraktığı iddialarına ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Meclis'e verdiği soru önergesi şöyle: " Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. Erzurum Aşkale'de aday statüsünde Türk Dili Ve Edebiyatı öğretmenliği yapan bir vatandaşımıza asaletinin onaylanması için girdiği mülakatta "Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ne tavsiye edeceksin?" soruları yöneltilmiştir. Vatandaşımız, başkanlığa sıcak bakmadığını söyleyince, komisyon öğretmene 34 puan verip asaletini bir yıl sonraya bırakmıştır. Öğretmenlik mülakatında 'Başkanlık Sistemi' hakkında soru sorulmasının gerekçesi nedir? Başkanlığa sıcak bakmadığını söyleyen adaya bu tercihinden dolayı düşük not verildiği doğru mudur? Mülakat komisyonu kaç kişiden oluşmaktadır? Siyasi tercihe yönelik soru soran komisyon üyeleri hakkında soruşturma başlatılacak mıdır? Sözlü mülakatların kamerayla kayıt altına alınmasına yönelik bakanlığınızın yürütmüş olduğu bir çalışma var mıdır? "

 

 

 

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