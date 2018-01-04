CHP'Lİ vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar için İçişleri Bakanlığı'nın aldığı görevden uzaklaştırma kararının ardından, partililer ve bazı milletvekilleri Beşiktaş Belediyesi'ne geldi.

TANRIKULU: GÖREVDEN ALMA HUKUK DIŞIDIR

Belediyeye CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş da geldi. Burada bir açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu kararın siyasi olduğunu belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin Beşiktaş Belediyesine karşı bir kumpası söz konusudur. Görevden alma hukuk dışıdır. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce açılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır savcılığa bile davet edilmemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem Man adası belgelerine ve bugün New York'ta gerçekleşen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, kamuoyunu değiştirme algısıdır. Biz belediyelerimizin arkasındayız. Doğrudan doğruya Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş halkına karşı darbe söz konusudur" dedi.

Barış Yarkadaş ise, "Ak Parti iktidarı partimizin Man adası belgelerini açıklamasının ardından ne yapacağını şaşırmış bir durumda. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği'ne yazı yazıyor. 'Beşiktaş Belediye başkanını görevden almak istiyoruz. Elinizdeki belgeleri yollayın.' diyor. İstanbul Valiliği İçişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıda 'Murat Hazinedar'ın görevden alınabilmesi için yeterli evrak yoktur. Soruşturma yoktur.' Cevabını veriyor. Bunlar bir hukuk devletinde olmayacak yazışmalar olmasına rağmen Beşiktaş Belediye başkanı bir siyasi algı operasyonu sonucunda görevden alınıyor." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

