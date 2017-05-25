CHP'li vekiller Kızılay'da volta attı

Muhammet BAYRAM-ANKARA,() - ANKARA'da CHP'li milletvekilleri OHAL kapsamında KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmalarını volta atarak protesto etti.

Yüksel Caddesi'nin Karanfıl Sokak kesişiminde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmalarını ve emniyet güçlerinin Yüksel Caddesini yaya trafiğine kapatmasını protesto etti. OHAL'in ne anlama geldiğini dünyaya Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in anlattığını ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "İki insan bu insan hakları anıtının önünde kimseye zarar vermeden 200 gün boyunca oturma eylemi yaptılar. Ardından seslerini duyurmak için bizim onaylamadığımız açlık grevine başladılar. O insanlar sayesinde dünya AKP'nin gerçek yüzünü gördü. Dünden beri onlarla ilgili çeşitli suçlamalar var. O insanlar sayesinde OHAL gündeme geldi" dedi. Ağbaba sözlerine "Biz CHP milletvekilleri olarak dün burada bütün OHAL mağdurlarını kapsayan bir oturma eylemi başlattık. Dün gerçekleştirmiş olduğumuz oturma eylemi Türkiye'de hukuksuzluğa uğrayan herkes içindir. CHP olarak şimdiye kadar Balyozda, Ergenekon'da, Askeri Casusluk'ta, Oda TV'de hep hukuk ve adaleti savunduk. Bu günde burada aynı şeyi savunmaya devam ediyoruz. Günlerden beri Dünya tarihinde ilk kez İnsan Hakları Anıtı gözaltına alındı. Ardından sokak gözaltına alındı" diyerek sivil eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Yüksel Caddesinin polis tarafından kapatılmasına da tepki gösteren Ağbaba "Bugün hükümetin güçlerinin, polislerin bu sokaktan çekilmesini talep ediyoruz. Bu işgale son vermelerini istiyoruz. Bu gün arkadaşlarımızla birlikte dün yaptığımız OHAL'de volta atlıyoruz" diyerek diğer katılan milletvekilleri ile yürüyüşe başladı. CHP'li milletvekillerinin yürüyüşe başlamasıyla slogan atan iki eylemci polis tarafından göz altına alındı. CHP'li Milet vekilleri ile birlikte Güvenpark'ta bir süre yürüyen eylemciler daha sonra yürüyüşlerine son vererek dağıldı.



