CHP'li vekilden çizmeyle girdiği derede kirlilik incelemesi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kirliliği ve kötü kokusuyla gündeme gelen kent merkezindeki dereye çizmeyle girerek, incelemelerde bulundu. Yavuzyılmaz, dereyi Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na dönüştürmeye çalışacaklarını söyledi.

Kentin yüksek kesimlerinden gelen Üzülmez ve Acılık dereleri, merkezde birleşerek, Liman Caddesi'nden denize dökülüyor. Atık suların da karıştığı dere, suyla gelen çöplerle kent merkezinde kötü koku ve görüntü oluşturuyor. Kentte sık sık temizlenmesi gerektiğiyle gündeme gelen derede CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, incelemelerde bulundu. Yavuzyılmaz, takım elbisesinin altına giydiği sarı çizmelerle dereye girdi. Çevreden geçenler, derenin içinde dolaşarak, inceleme yapan Yavuzyılmaz'ı izledi. Dere kenarında iş yeri olan biri, derede dolaşan milletvekilini görünce, "Sayın vekilim, ne yapıyorsunuz? Gelin çay içelim" dedi. Yavuzyılmaz ise dere ıslahı için inceleme yaptığını anlattı.

'PORSUK ÇAYI GİBİ YAPACAĞIZ'

CHP'li Yavuzyılmaz, derenin kirliliğiyle Zonguldak gündeminden düşmediğini ve bizzat suya girip incelemek istediğini söyledi. Derenin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Derede incelemelerimizi yaptık, umut var. Buranın debisini yükseltebiliriz. Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi ile bir araya gelerek faaliyete geçebiliriz. Eğer başarabilirsek ki buna inanıyorum, 3 yıl sonra bu dereyi Eskişehir’deki Porsuk Çayı’na çevirebiliriz. Uzun geniş güzel bir alan. Aynı Eskişehir’deki gibi Porsuk Çayı’nın temizlenmesi ve derenin yükseltilmesi gibi bir çalışmayı Zonguldak için yapmak mümkün. 3 yıl içinde de projelendirilmesi yapılarak Zonguldak Deresi, turizme kazandırılabilir. Orman ve Su İşleri Bakanımız, Kara Yolları Genel Müdürümüz ve Vali Bey ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Zonguldak Acil Kalkınma Kurulu’nun bir an önce kurulması gerekiyor. Dere tamamen ıslah edildiğinde ve proje uygulandığında vatandaşlarımız, burada tıpkı Porsuk Çayı’nda olduğu gibi teknelerle gezinti yapabilirler. Bunun için gerekli girişimlere başlayacağız" diye konuştu.



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