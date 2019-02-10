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CHP'li vekil kırık ayağına rağmen seçim çalışmalarını aksatmıyor

İZMİR, ()- CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, seçim çalışmaları kapsamında Bornova'da ev ziyareti sonrası merdivenden inerken düşüp, sol ayağının tarak kemiğini kırdı. Ayağına atel denilen özel bir koruma takılan Kamil...

CHP'li vekil kırık ayağına rağmen seçim çalışmalarını aksatmıyor

İZMİR, ()- CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, seçim çalışmaları kapsamında Bornova'da ev ziyareti sonrası merdivenden inerken düşüp, sol ayağının tarak kemiğini kırdı. Ayağına atel denilen özel bir koruma takılan Kamil Okyay Sındır, seçim çalışmalarına ara vermedi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sahada çalışmalara katılan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 6 Şubat Çarşamba günü, Bornova'da bir ev ziyaretinden çıkarken, talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenlerden düşüp sol ayağının tarak kemiğini kıran Sındır, canının yandığını ama buna rağmen seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Ayağına özel bir koruma olan atel takıldığını, sahadaki çalışmaları da bunun yardımı ile sürdürdüğünü açıklayan Sındır, bu özel korumanın 4 ile 6 hafta kadar takılı kalacağını belirtti. Bir şekilde ayağının üstüne basabildiğini ifade eden Sındır, bu seçimlerin çok önemli olduğunu, her şartta sahada olmak, seçmene dokunmak gerektiğini söyledi.

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