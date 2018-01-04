CHP'li Tezcan: İçişleri Bakanlığının kararında hukuk, adalet yoktur

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,() - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması ile ilgili olarak,"İçişleri Bakanlığının bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır" dedi.

CHP'li Tezcan, İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'inci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

'HAKSIZ BİR KARARDIR'

Hazinedar'ın haksız bir şekilde görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Tezcan,"İçişleri Bakanlığının bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta bir mahsur görmemiştir, dolayısıyla bu hükümetin pervasızlığı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bir atasözü vardır. 'Öküzün altında buzağı aramak' diye. Bu hükümet bu atasözünü de aratacak şekilde bırakın öküzün altında buzağı aramayı, öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır. Açık bir şekilde kendi belediye başkanları ile yaptıkları kirli pazarlığı bizde teşkil etmeye istemişlerdir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kamuoyuna çıkıp demiştir ki kendi belediye başkanlarına, 'ya istifa et ya görevi suiistimal ya da görevi ihmalden hakkında soruşturma açılır' Yani ya istifa ya mahkeme demiştir. Sonra bize dönüp bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek 'siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın yoksa bunlarla ilgili de yasal işlem başlatılacak' Hiç bir hukuk devletinde, hiç bir ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir ifade, tutum değildir" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VEREMEYECEKLERİ BİR HESABI YOKTUR'

'Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman eğer ortada bir suç varsa suç ortadan kalkıyor mu?' diyen Tezcan, "Bu nasıl kirli bir pazarlıktır. Biz böyle bir kirli pazarlığın içerisinde olmayacağız dedik ve çok açık bir şekilde belediye başkanlarımızın verilmeyecek hiç bir hesabı yoktur dedik. Hala da bunu söylüyoruz. Ancak bizim belediyelerimizde aradıklarını bulmayanlar, aradıkları gerekçeyi belediye başkanlarını istifa ettirmek yada görevden uzaklaştırmak için aradıkları gerekçeyi bulamayalar gerekçe yaratma peşine düşmüştür. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili geçen hafta açıkladığımız, 'İçişleri Bakanlığı yazısı' bir kumpasın suç üstü halidir. 1 Aralık tarihli yazıda, İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine diyor ki, 'Ben Beşiktaş Belediye Başkanını görevden uzaklaştıracağım. Ama gerekçe bulamıyorum. Adliyeye git gerekçe bul. Senin bana gönderdiğin yazı yeterli değil. Burada benim aradığım gerekçeler yok. Onun için benim elimi güçlendirecek bahaneler yarat' Ondan sonra yeni bir müfettiş ordusu yığıyorlar Beşiktaş Belediyesine yine bir şey bulamıyorlar. Ama buna rağmen çıktıkları yolda devam ediyorlar" diye konuştu.

'BU HÜKÜMET ELİYLE KUMPASTIR'

Görevden uzaklaştırmanın bir hükümet kumpası olduğunu öne süren Tezcan, şöyle konuştu: "Bu hükümet kumpas gibi bir hükümettir. Bu hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. 'Ben görevden uzaklaştıracağım elimde delil yok adliyeden git delilleri soruşturma dosyalarını bul, araştır bana gönder' demenin tercümesi kumpastır. Başka nasıl kumpas kuracaksın. Bu hükümet eliyle kumpastır. Beşiktaş Belediyesini hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. Bu kumpasçı hükümet belediye başkanını seçen halkın iradesini gasp etmiştir. Bu bir milli irade gaspıdır. Biz bu milli irade gaspına karşı kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Belediye başkanlarına dönük bu haksız, hukuksuz saldırıları cesaretle göğüsleyeceğiz. Daha önce söyledik, belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Varsa bir hesap gidersiniz yargı da hesabını sorarsınız. Beşiktaş Belediye Başkanı ile bugüne kadar yürüttükleri soruşturmaların tamamında Beşiktaş Belediye Başkanının suçlu olduğunu gösteren ellerinde bir delil veya belge bulamamışlardır." Tezcan ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'a giderek Beşiktaş Belediyesini ziyaret edeceğini ve burada açıklama yapacağını söyledi. Tezcan, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

