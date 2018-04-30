CHP'li Tezcan: Cumhurbaşkanı adayımızı bu hafta ortalarında tanıyacak, öğreneceksiniz (Ekiyle birlikte yeniden) 

Hakime TORUN /ANKARA, () - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlenen basın toplantısında CHP'nin MYK gündemini değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA, 8 TEMMUZ'DA İKİNCİ TUR SEÇİMİ YAPILACAK"

Seçim takviminin başladığına vurgu yaparak seçmene uyarıda bulunan Tezcan, "Adaylık müracaatlarımız bugün başladı. Seçim takvimi başladı. Bir çağrı yapma gereği duyuyoruz. 2 Mayıs'ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşların oy kullanma hakkından mahrum kalmamaları veya sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere kendi isimlerini kontrol etmeleri güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. Hep 24 Haziran'ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz'da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var" diye konuştu.

"BU ZİYARETİN İÇERİĞİ ABDULLAH GÜL'E ADAY OLMA TELKİNİDİR. YENİ 28 ŞUBATÇILIKTIR"

Tezcan, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber düştü gündeme. Ne yazık ki önemi basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette bir yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Bir yeni askeri vesayet girişimi ile karşılaştık. Ne yazık ki ortalığın yıkılması gerekirdi. Bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Medyada hak ettiği yeri bulamadı. Hatta haberi yapan bir gazeteci işinden oldu sonra da ben kendi isteğim ile ayrıldım demek zorunda bırakıldı. Kampanya süresince de bunu unutturmayacağız. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tam da Abdullah Gül'ün adaylık konuları görüşülerken Abdullah Gül'ü ziyarete gitmiştir. Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül'e aday olma telkinidir. Bu yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil'e aday olmaması yönünde yapılan baskının yıllar sonra bir tekrarıdır. Bu siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Bu yeni 28 Şubatçılıktır. Açık bir biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabasıdır. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaret ile üniforma giymiştir. Askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç bir durumdur. Böylesi bir dönemde hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık askeri vesayet girişimidir. Erdoğan, saray iktidarı tek adam koalisyonu çöküşün eşiğine geldiğini anlağında son çözümü askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Maske düştü, takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı arkadaki gerçek ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET DAVASI HAK ETMEDİĞİ ŞEKİLDE MAHKUMİYET İLE SONUÇLANDI"

Cumhuriyet davasına ilişkin Tezcan, "Cumhuriyet davası hak etmediği şekilde mahkumiyet ile sonuçlandı. İddialar ve olay baştan sona gazetecilik faaliyetidir. Mahkeme gazetecilik faaliyeti mahkum etmenin ayıbının, utancının altına imza atmıştır. Önümüzdeki süreçte itiraz ve temyiz aşamalarında bunun düzeleceğine inanıyoruz. Casusluk aranıyorsa FETÖ'yu kozmik odaya sokarak tarihimizin en büyük casusluk olayına yardım ve yataklık eden imkân sağlayan AK Parti iktidarlarının sorumlularına bakmak gerekir. Bu hükümet imkânları, eli ile casusluk yapmaktır" dedi.

"SİYASET ÜSLUBU BOZULDU"

Tezcan, "Siyaset üslubu bozuldu. AK Parti Genel Başkanının konuşmalarına baktığınız zaman çocuklarımızın o konuşmaları dinlemesinden imtina eder olduk. Ahlakları bozulacak. Çocukken Cumhurbaşkanlarını dinleyip örnek alırdık. Şimdi Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmiş bir Genel Başkan var çocuklarımızı sakınıyoruz aman ağızları bozulur dinlerlerse diye. Siyasetin dilini kirletti. Biz seviyeyi düşürmeyeceğiz. Güzel bir atasözümüz var; testinin içinde ne varsa ağızından o dökülür. Ne söylüyorsa bizimle ilgili bilin ki içinde o vardır. Kendi içindekini döküyor demektir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ, GELDİĞİ GÜNDEN BERİ BÖLME SEVDASINDA. ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜYOR"

Bazı üniversitelerdeki bölümlerin ayrılmalarına tepki gösteren Tezcan, "Türkiye bir başka bölücülük ile karşı karşıya. Erdoğan, tek adam rejimi, Türkiye'yi bölüyor. Toplumu kutuplaştırdı. Ülkeyi, geldiği günden beri bölme sevdasında. Şimdi de üniversiteleri bölüyor. 11 üniversiteyi bölüyor. Neden bölüyorsunuz? Bin yıllık üniversite. O kurumsal kimliğinden dolayı övünç duyuyor. Üniversiteyi bölmek demek kurumsal kimliği parçalamak demektir. İstanbul Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'ne düşman mısınız? Öğrenci sayısı fazla ise kampüsü genişletirsin. Giderken bile tahribat yaratarak gidiyorlar" dedi.

"AK PARTİ İKTİDARI İKİ LOBİ BİR HOBİ İKTİDARIDIR"

Tezcan, "AK Parti iktidarı iki lobi bir hobi iktidarıdır. Birincisi faiz ikincisi ithalat lobisi, hobi yolsuzluk hobisi. Faiz lobisinin ortağı bunlar. Hububat, et, saman her şey ithal. Kendi çiftçisini tütününü, şeker fabrikalarını yok eden bir iktidar. Çünkü ithalat lobisi ile ortaklar. Doyma noktası var. Bunlar doyduğu halde çerez niyetine yolsuzluk yapmaya başladılar. Tatlı ve çerez niyetine de yolsuzluk yapan bir iktidar. İnşallah millet 24 Haziran'da iki lobi bir hobi iktidarına son verecek" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞIYLA İLGİLİ PARTİ KARARINI VERDİKTEN SONRA ..."

"Bülent bey milletvekili adaylık başvuruları başladı. Kemal bey başvurmayı düşünüyor mu milletvekili olarak, düşünüyorsa bu başvuru ne zaman gerçekleşecek?" sorusu üzerine, Tezcan şu yanıtı verdi: "Yani benim bildiğim başvuracak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olanda başvurmasıdır. Şimdi siz bu soruyu niye sorduğunuzu ben biliyorum Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mının dolambaçlı yoldan bir sorusu. Genel Başkanımız başvuracak, nasıl başvuracak? Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili parti kararını verdikten sonra Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olursa tabi ki milletvekili adayı olmayacak. Ama Sayın Genel Başkanımız, parti, partinin yetkili organları önümüzdeki süreçte bir başka Cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaksa, yakın zamanda bu belli olacak. O zaman doğal olarak benim görüşüm tabi bu, Sayın Genel Başkanımız milletvekili adayı olması gerekiyor. Yani soru biraz yarım tuzak soruydu ama."

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BU HAFTA ORTALARINDA TANIYACAK, ÖĞRENECEKSİNİZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirten Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.

"YSK, 'NİYE ŞİKÂYET EDİYORLAR?' DİYECEĞİNE NEDİR BU TABLO DEYİP ÖNLEM ALIRSA GÜVENLİ BİR SEÇİM YAPARIZ"

YSK Başkanı Sadi Güven'in seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin bir soru üzerine, Tezcan "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sandık güvenliğini koruyacağız. YSK, 'niye şikâyet ediyorlar?' diyeceğine nedir bu tablo deyip önlem alırsa güvenli bir seçim yaparız" dedi.

"KİMSENİN SEÇİMİ KAZANMADIM DİYE İPTAL EDEBİLME GÜCÜ YETKİSİ YOKTUR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarına göre seçim sonuçlarının iptal edilebileceği yönündeki iddialarını değerlendirmesi istenen Tezcan, "Akşaner'in açıklamasını duymadım. Ama şunu cesaretle paylaşıyorum milletin gücüne dayanmadan kimsenin seçimi kazanmadım diye iptal edebilme gücü, yetkisi yoktur. Ona fırsat vermeyiz. Kimsenin haddine değil. Böyle bir kulis haberi yayıyorlarsa kimsenin gücü orada oturmaya yetmez" açıklamasında bulundu.

"CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 MİLLETVEKİLİ ZAMANI GELİNCE GELECEKLERDİR"

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekillinin dönüşüne ilişkin sürecin nasıl olacağı yönündeki bir soru üzerine Tezcan, "Teknik açıklamayı seçim hukukunu bilenlere sorun. Zamanı gelince geleceklerdir. Siyasi bir karar ile önemli bir görev yaptılar. Aynı irade ne zaman gerekli görürse o zaman arkadaşlarımız gelirler. Başladıkları görevi hakkıyla bitirirler" dedi.

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