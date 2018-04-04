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CHP'li Tanrıkulu'ndan avukatlara özel pasaport için kanun teklifi

Ahme ÜN/DİYARBAKIR, ()-  CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatların yurt dışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve avukatlara hususi pasaportun verilmesi...

CHP'li Tanrıkulu'ndan avukatlara özel pasaport için kanun teklifi

Ahme ÜN/DİYARBAKIR, ()-  CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatların yurt dışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve avukatlara hususi pasaportun verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle avukatlara hususi pasaportun sağlanmasını talep etti. CHP'li Tanrıkulu, Pasaport yasasında değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi'nde, Avukatlık Kanununun 1'inci maddesinin avukatlık mesleğini bir kamu hizmeti olarak tanımladığını vurguladı. Türk Ceza Kanununun 6/d Maddesinde, "Yargı görevi yapan deyiminden, yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimler ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar" denildiğini hatırlatan Sezgin Tanrıkulu, kanun teklifinde, avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunun vurgulandığını hatırlatarak, avukatlar, meslektaşları olan yargıçlar ve cumhuriyet savcıları ile hiç değilse pasaport konusunda benzeri haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

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