CHP'li Tanrıkulu: (696 sayılı KHK) Faşizmin tam adı budur

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, () CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) eleştirerek, " Eğer ortalama bir yurttaşa okutsalar bunu -hukuktan az veya çok bilgisi olan- buna şunu söyler; 'Bu bir faşizm kararnamesidir' Faşizmi tarif ederseniz. Budur yani" dedi.

"BU BİR FAŞİZM KARARNAMESİDİR"



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gündemle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Saat 11.00'da başlayan toplantıda 696 sayılı KHK'yı eleştiren Tanrıkulu, "Geçtiğimiz Pazar günü sabahı iki tane Karar Hükmünde Kararname ile uyandık. Birisi 695 sayılı, diğeri ise çok konuştuğumuz 696 sayılı KHK. Eğer ortalama bir yurttaşa okutsalar bunu -hukuktan az veya çok bilgisi olan- buna şunu söyler; 'Bu bir faşizm kararnamesidir' Faşizmi tarif ederseniz. Budur yani. Başka bir şey değil. Buna doğru hızla gittiğimiz bir ortamdayız. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cephesinden bile bu metne bir çok itiraz geldi. Metnin kendisi ortalama yurttaşa sokaktaki başka bir yurttaşımızı hedef gösteren bir metin. Faşizmin tam adı budur. Böyle bir kararnamedir. Yapacağımız tek iş buna mücadele etmektir. Cesaretle ve umudumuzu yitirmeden" ifadelerini kullandı.

ULUDERE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Tanrıkulu, Uludere olayının yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada ise, "Biz bu katliamın sorumlusunun kim olduğunu biliyoruz. Bu faili meçhul bir katliam değil. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Şu anda Genelkurmay Başkanı o dönemde 2. başkandı Genelkurmay'da. Bizzat kendisinin Milli Güvenlik Kurulu'na gittiğini onay aldığını ve bu katliamın siyasi onayının hükümet tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini bizzat harekat emrinin de dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından verildiğini biliyoruz. Bunlar hem siyasi hem de hukuki olarak sorumludurlar. Ne zaman olursa olsun mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkartıp bunların hesabını soracağız" şekinde konuştu.

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