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CHP'li Sertel, Sözcü çalışanlarının tutuklanmasını kınadı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sözcü gazetesi internet...

CHP'li Sertel, Sözcü çalışanlarının tutuklanmasını kınadı
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tutuklanması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Türk basını, basın ve ifade özgürlüğü adına utanç verici bir gün daha yaşandığını belirten Sertel, "AKP'yi kazısanız altından FETÖ çıkar. Sözcü gazetesini kazısanız Atatürk çıkar, ilkeli, objektif habercilik çıkar. Sözcü gazetesinin tüm çalışanları onurlu, namuslu, dürüst, Atatürk ve basın ilkelerinden ödün vermeyen isimlerden oluşur. Bu tutuklama basın özgürlüğüne ağır bir darbe daha indirmiştir" dedi. Gökmen Ulu'yu İzmir basınından yakından tanıdığını ifade eden Sertel, halkın gerçekleri öğrenmesi ve kamu yararına habercilik yaptığını, onurlu ve dürüst bir gazeteci olduğunu belirtti.
Sertel, açıklamasında şöyle dedi:
"Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Sözcü'ye ve çalışanlarına yapılan operasyon AKP iktidarının en ufak bir muhalif sese dahi tahammülünün olmadığını bir kez daha göstermiştir. 150'den fazla gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede basın özgürlüğünden söz etmemiz mümkün değil. Bu utanç AKP iktidarınındır. Bu iktidarın en çok korktuğu şey gerçeklerdir, gerçeklerin yazılıp, konuşulmasıdır. Bütün medyayı dizayn etmeye, birçoğunu olduğu gibi çok daha az sayıda kalan muhalif medyayı da 'çamur medyası'na dönüştürmeye çalışıyorlar. Ancak bu çamur Sözcü'ye yapışmaz. İzi dahi kalmaz. Fakat AKP iktidarının içine düştüğü bataklığın izleri asla üzerlerinden çıkmaz. Sözcü çalışanlarının FETÖ ile ilişkilendirilerek tutuklanması akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Kınıyorum."

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