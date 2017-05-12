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CHP'li Sertel: Narlıdere Kaymakamı'nın 20 apart konutu varmış

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a geçen ekim ayında ayında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada tanıklık yapan Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'nin duruşmada,...

CHP'li Sertel: Narlıdere Kaymakamı'nın 20 apart konutu varmış

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a geçen ekim ayında ayında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada tanıklık yapan Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'nin duruşmada, Aydın'da  20 apart konutu olduğunu ifade ettiğini söyledi.
Bülent Tezcan'ı ayağından tabancayla vuran saldırgan Alparslan Sargın, olayın ardından Kuşadası'nda yakalandı. Alparslan Sargın, ilk ifadesinde saldırıyı bilinçli olarak gerçekleştirmediğini, olayın aşırı derecede alkollü olması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada hakim, Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'nin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
Alparslan Sargın'ı Kuşadası'na götüren taksiyi temin ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık İrfan Türkmen, daha önceki duruşmadaki ifadesinde ise olay sırasında Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ile bir kafede oturduklarını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “20 tane apart konutu varmış. Emlakçı kiralarını topluyormuş. Bülent Tezcan’ın vurulması sırasında tanık olarak hakim huzurunda olan kaymakam, avukatın sorusu üzerine Aydın’da 20 apart konutunun olduğunu söyledi. Emlakçılık işlerinin de o vuran kişinin tanıdığı bir emlakçı tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Apart kiralarının para toplama işlemini o kişinin yaptığını ve 20 apart konutu olduğunu kaymakam kendisi söyledi" dedi.

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