CHP'li Sertel, izinsiz çalışan Suriyeli sayısını sordu

İZMİR, ()- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Türkiye'de çalışan ve çalışma izni olan Suriyeli sayısını sordu. Sertel, "İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli yaşıyor. Bu Suriyelilerin kaçı çalışıyor, kaçının çalışma izni var? Kaç Suriyeli çalışma izni olmadığı halde çalışıyor?" sorularını yöneltti.

Hükümetin Türkiye'deki Suriyeli sayısını, çalışanı, çalışmayanı bildiği halde çalışma izni almayan Suriyelilere göz yumduğunu öne süren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet Suriyeliler ile ilgili her türlü istatistiğe sahip. Ancak bu sayıların bazıları açıklanıyor, bazıları halktan gizleniyor. Suriyeliler için Türkiye'de çalışma izni almak oldukça kolay, ancak buna rağmen çalışma izni almayan çok sayıda Suriyeli var. Çalışma izni olmayan Suriyeliler gerek serbest olarak, gerek merdiven altı işletmelerde ve gerekse vergisini ödeyen işyerlerinde çalışıyorlar. Hükümetin çalışma izni olmayan Suriyelilere karşı yaptırım uygulaması gerekiyor, ancak AKP hükümeti bu yaptırımı daha çok küçük esnafa uyguluyor. Çalışma izni olmayan Suriyelileri çalıştıran veya çalıştırmak zorunda kalan küçük esnafa hem SGK tarafından, hem de İŞKUR tarafından ciddi cezalar kesiliyor. Bu cezalar, esnafa dükkanını kapat git demekle eş anlamlıdır. Hükümet küçük esnafa ceza yağdıracağına, çalışma izni olmayan Suriyelileri denetlemeli ve gerekli yaptırımlar onlara uygulamalıdır. Esnafımız da çalışma izni olmayan yabancılara karşı daha bilinçli hareket etmeli ve iş gücü piyasasının yabancıların eline geçmesine müsaade etmemelidir."

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan şu sorulara yanıt istedi:

"Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı kaçtır? Türk vatandaşı olmadığı halde çalışma izni almış yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Hangi ülkeden kaç kişi çalışma izni almıştır? Hangi ilde kaç Suriyeli çalışma izni almıştır? Çalışma izni alan Suriyeliler'in yaş ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Günümüz itibarıyla çalışma izni için başvuruda bulunan ve bekleyen Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Tarım, hayvancılık ve mevsimlik işlerde çalışan Suriyeli sayısı kaçtır? Çalışma izni olup, özel sektörde çalışan Suriyeli sayısı kaçtır? Son 3 yılda çalışma izni olmadığı halde, işyerinde Suriyeli çalıştıran kaç esnafa ceza kesilmiştir? Kesilen cezaların yıl, yıl ve genel toplamı nedir? Çalışma izni olmadığı halde işyerinde yabancı çalıştıran firma sahiplerine kesilen ceza tutarı nedir? Kesilen cezaların ne kadarı tahsil edilmiştir? Tahsil edilemeyen ceza tutarı nedir? İşyeri denetimleri ne kadar sıklıkla yapılmaktadır?"

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